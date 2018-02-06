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Afrin'de teröristlerin eğitim alanı ele geçirildi

TSK'nın Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de düzenlediği operasyonda PYD/PKK teröristlerin eğitim alanları ele geçirildi.

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Afrinde teröristlerin eğitim alanı ele geçirildi

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü hedeflerine yönelik operasyonunu sürdüren Mehmetçik, Afrin'in batısında terör örgütü PYD/PKK tarafından kullanılan eğitim kampının da bulunduğu alanda kontrolü ele geçirdi.

Terör örgütünün 35 kişilik grupları eğitime aldığı kampta duş, yatakhane ve yemekhanenin yanı sıra teröristlerin spor yaptığı eğitim parkuru dikkati çekti.

Türk Silahlı Kuvvetlerince hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak için 20 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'de başlatılan Zeytin Dalı Harekatı sürüyor.

Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin terörle mücadeleye yönelik kararlarıyla BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak yürütülen harekat kapsamında terör hedefleri vurulmaya devam ediliyor.

Hareket planlandığı gibi sürerken Mehmetçik, Afrin'in batısında terör örgütü PYD/PKK tarafından kullanılan eğitim kampının da bulunduğu alanda kontrolü ele geçirdi.

Bölgedeki kaynaklardan edinilen bilgiye göre, AA ekibinin görüntülediği kamp alanında terör örgütü, 35 kişilik grupları eğitime alıyordu. Sözde eğitim kampında PYD/PKK'lı teröristlerin yanı sıra DEAŞ'lı teröristler ve bölgede zorla silah altına alınan çocuklara da eğitim veriliyordu.

Duş, yatakhane ve yemekhanenin de bulunduğu alanda, teröristlerin spor yaptığı eğitim parkuru, olası hava harekatlarından korunmak için tüneller ve sığınaklar ile terör örgütü elebaşının adının yazılı olduğu tabela dikkati çekti. Burada asılı olan terör örgütünün paçavrası, harekata katılan TSK personeli tarafından kaldırıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı, eğitim alanı, afrin
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