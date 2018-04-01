Afrin'de teröristlere ait yeni tüneller bulundu

ÖSO güçleri, Afrin ilçe merkezindeki bir villada terör örgütü PKK'nın Kandil'den gelen elebaşlarının kaldığını tespit etti. Bu villanın yakınlarında, saldırılardan korunmak için beton duvarlardan yapılan uzun tüneller ile sığınak olarak kullanılan bölümler yer alıyor.

Bazı bölümlerde içlerinde çok miktarda insani yardım malzemesi olan koliler bulundu, örgütsel dokümanlara el konuldu. Villada ayrıca dikiş aletleri, ütü masaları ve inşaat malzemeleri bulundu.

"Halka gelen tüm yarımları çalarak depolamışlar"

Karargah olarak kullanılan villaya giren ÖSO komutanlarından Ebu Muhammed, "Afrin'de PKK'ya ait depolar, tüneller bulduk. Bölge halkını burada gördüğünüz (gıda ürünleri) malzemelerden mahrum bırakmışlar. Burada yeni tüneller bulduk. Halka gelen tüm yardımları çalarak burada depolamışlar. Burasını Kandil'den gelenler kullanıyordu. Tünellerine ve karargahlarına girdik." diye konuştu.

TSK ve ÖSO 18 Mart'ta temizlendi

Afrin ilçe merkezi Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 18 Mart'ta Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO unsurlarınca YPG/PKK'lı teröristlerden temizlendi.

Kaynak: AA