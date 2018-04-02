Afrin'de teröristlere ait sığınak görüntülendi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin'de, terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla, Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) desteğiyle başlattığı Zeytin Dalı Harekatı başarıyla sürüyor.

24 Mart tarihinde tamamen kontrol altına alınan Afrin bölgesinde patlayıcılardan temizlenen, terör örgütlerine ait tüneller, sığınaklar, eğitim kampları birer birer görüntüleniyor.

TRT Haber ekibi, bu kez de Afrin'in 8 kilometre doğusundaki Kerfer Cenne'de tespit edilen, yerin yaklaşık 20 metre altındaki sığınağı kameralara yansıttı.

TSK'nın, terör örgütü YPG/PKK'nın el yapımı patlayıcı ve mayınlarından temizlediği sığınağın girişinde, araçların sığabileceği yaklaşık 10 metre genişliğindeki tünel dikkat çekiyor.

Uçak bombardımanı, füze ve roket saldırılarından korunmak için kalın duvarlarla örülen sığınakta, birçok oda ve mutfak tespit edildi.

Bu kapsamlı sığınağın, teröristlerin bölgede kullandığı karargaha ise çok yakın olduğu görüldü.

İnşaat çalışmalarının yarım kalması, Zeytin Dalı Harekatı'yla terör örgütü YPG/PKK'nın ağır darbe aldığını ve birçok planın da böylece sonlandırıldığını gösteriyor.

ÖSO güçleri, Afrin ilçe merkezindeki terör örgütü PKK'nın Kandil'den gelen elebaşlarının kaldığı bir villa ile sığınak amacıyla inşa edilen tünelleri ortaya çıkarmıştı.

TSK ve ÖSO tarafından, YPG/PKK'lı teröristlerin Afrin'de eğitim gördüğü sözde akademi kampı ve kampta YPG/PKK'ya bazı ülkeler tarafından verilmiş silahlar tespit edilmişti.

Kaynak: TRT Haber