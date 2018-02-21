Afrin'de teröristlerden ele geçirilen silahlar ÖSO'da

Afrin'de YPG/PKK'lı teröristler kendi silahlarıyla vuruluyor.

Afrin'de terör örgütlerinin profesyonel silahları ele geçirildi

Amerika Birleşik Devletleri'nde üretilen; uzun namlulu, dürbünlü keskin nişancı tüfeği bölücü terör örgütü tarafından kullanılıyordu. Afrin'deki askerlerce teröristlerden ele geçirildi. O keskin nişancı tüfekleri şimdi Özgür Suriye Ordusu mensuplarının elinde. Terör örgütü PKK/YPG'yi etkisiz hale getirmek için kullanılıyor.

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar ilk olarak TRT Haber canlı yayınında anlattığı bu gelişmeye ait bir fotoğraf yayınladı.

Ağar, sosyal medya hesabından Özgür Suriye Ordusu mensubu bir askerin üzerinde kamuflaj elinde ZAGROS ile çektirdiği bir fotoğrafı "YPG/PKK silahıyla YPG/PKK’lı AVLAMAK" notuyla paylaştı.

Kaynak: TRT Haber