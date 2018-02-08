  • 08 ŞUBAT 2018, PERŞEMBE

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Afrin'de teröristler etek giyip sivil halk görüntüsü veriyor

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Zeytin Dalı Operasyonu'nda sivil kayıp haberlerinin gerçeği yansıtmadığını, terör örgütünün algı operasyonu yaptığını vurguladı.

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Afrinde teröristler etek giyip sivil halk görüntüsü veriyor

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Meclis Genel Kurulu'nda konuştu. Canikli, Zeytin Dalı Operasyonu'nda sivil kayıp haberlerinin gerçeği yansıtmadığını, terör örgütünün algı operasyonu yaptığını vurguladı.

"Teröristler, etek giyip sivil halk görüntüsü veriyor"

Canikli, "Sivillerin öldürüldüğüne dair bütün iddiaların tamamının yalan, belli bir algı oluşturmak için yapılan haberler olduğunu ifade etmek gerek. Bugüne kadar 19. gündeyiz TSK'nın sivillerin zarar görmemesi için gösterdiği hassasiyet takdire şayandır. Hiçbir ülkenin ordusu böyle bir titizlikle operasyon yürütmemiştir. Koalisyon güçlerinin bugüne kadar Suriye'de yaptığı operasyonlarda 911 sivilin öldüğü yine koalisyonun resmi açıklamalarında yer almaktadır. Aslında daha fazla ama resmi rakam 911. Fırat Kalkanı Harekatı'nda sivil kayıp yok denecek kadar azdır. Harekat planları da buna göre planlandı, buna göre gerçekleştiriliyor. Sivil kayıp şu olabilir; etek giyen teröristler var. Bunu kastediyorlar. Onlar sivil değil, onlar terörist ama özellikle sivil kıyafeti içine girerek Türkiye'ye yönelik bir algı oluşturmaya çalışıyorlar." dedi.

TRT Haber

Etiketler: zeytin dalı, nurettin canikli, afrin
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