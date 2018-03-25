Afrin'de terör örgütünün yeraltı hastanesi bulundu

Afrin'in teröristlerden temizlenmesinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), halkın evlerine güvenli dönüşünü sağlayabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda arama-tarama çalışmalarına devam eden Mehmetçik, teröristlerin bölgede kullandıkları binaları tek tek ortaya çıkarıyor.

TSK güçleri, Afrin'in kuzeybatısındaki bir hastanede yaptıkları aramada, Zeytin Dalı Harekatı sırasında vurulan teröristlerin tedavi edildikleri bölümü buldu.

Hastanenin sığınağında oluşturulan özel bölümde, yaralı teröristlerin güvenlik güçlerince tespit edilmeden tedavilerinin yapılmasının amaçlandığı belirlendi.

Sığınağa dışarıdan erişimi sağlayan yaklaşık 50 metrelik tünelin de bulunduğu incelemeler sırasında, söz konusu bölümde hem ilk müdahalenin yapıldığı hem de tedavi süreçlerinin devam ettirildiği saptandı.

ABD menşeli ilk yardım malzemeleri

Röntgen cihazının da yer aldığı bölümde, ABD menşeli ilk yardım malzemeleri de bulundu. Kullanılan serumlar ve terör örgütüne ait kanlı üniformalar, harekat sırasında çok sayıda teröristin burada tedavi gördüğünü ortaya koydu.

Kaynak: AA