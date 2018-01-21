Afrin'de terör örgütlerinin kulandığı 153 hedef ateş altına alındı

Genelkurmay Başkanlığından, Suriye'nin kuzeybatısında Afrin'deki terör hedeflerine yönelik başlatılan harekat kapsamında şu ana kadar PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ üyesi teröristlerce kullanılan sığınak, barınak, mühimmat deposu gibi 153 hedefin ateş altına alındığı, Zeytin Dalı Harekatı'nın planlandığı şekilde devam ettiği bildirildi.

Afrin kırsalındaki terör mevzileri obüs ve top atışlarıyla vuruldu

TSK, hudut güvenliği ve bölgede istikrarı sağlamak amacıyla Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PYD/PKK ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında çeşitli birliklerden Hatay'a gelen çok sayıda komando, tank ve zırhlı personel taşıyıcı sevkiyatları gece boyu sürdü.

Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa ilçelerine gelen askeri araç ve komandolar güvenlik önlemleri altında sınır birliklerine sevk edildi.

Öte yandan, Hatay'daki sınır birliklerinden Afrin'deki PYD/PKK hedeflerine yönelik gece boyu çok sayıda obüs ve top atışı yapıldı.

Bölgedeki patlama sesleri, sınır mahallelerinden de duyuldu.

TSK, dün saat 17.00'de başlayan harekatta Afrin'deki 7 bölgede belirlenen 113 PYD/PKK hedefinden 108'inin vurulduğunu duyurmuştu.

Genelkurmay Başkanlığının açıklamasında, harekatın Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin terörle mücadeleye yönelik kararları ve Birleşmiş Milletler sözleşmesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edildiği bilgisine yer verilmişti. Açıklamada, yalnızca teröristlere ait noktaların hedef alındığı, sivillere zarar gelmemesi için her türlü hassasiyetin gösterildiği vurgulanmıştı.

Afrin, Esed rejiminin Temmuz 2012'de çatışmaksızın PYD/PKK’ya devretmesiyle, örgütün iç savaş boyunca en fazla yuvalandığı alanlardan oldu. Coğrafi yükseltileri nedeniyle Kilis'in merkezi ve Hatay'ın önemli bölümü Afrin'deki örgütün ateş menzilinde kalıyor. Örgüt uzun yıllardır Amanos Dağları'nı Suriye'den Türkiye'ye sızmak için kullanıyor. PYD/PKK, Suriye'nin kuzeybatısından Akdeniz'e çıkmak için de Afrin'e bel bağlıyor. Terör örgütü, Afrin üzerinden Fırat Kalkanı ve İdlib çatışmasızlık bölgesini de tehdit ediyor. Suriye topraklarının dörtte biri, Türkiye-Suriye sınırının da yüzde 65'i örgütün işgali altında.