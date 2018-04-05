Afrin’de su hatları iyileştiriliyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Afrin'de hayat normale dönmeye devam ediyor.

Bölgede terör örgütlerinin açtığı hendek ve tüneller nedeniyle birçok su hattı hasar görürken, bazı bölümlerde de teröristlerin Afrin'e giden su borularını tıkadığı belirlendi.

Bölgede birçok içme suyu şebeke hattının eski olması nedeniyle sağlıksız bir durumun ortaya çıktığı, bazı hatların da tahrip olması nedeniyle kanalizasyon suyunun içme suyuna karıştığı tespit edildi.

Eksikliklerin giderilmesi için başlatılan çalışma kapsamında, Meydanki Barajı’ndan Afrin merkez ve çevresine su vermek için yürütülen çalışmaların bir bölümü tamamlandı.

Barajdan merkeze giden kanallar ve boruların bir kısmının onarılması sonucu su, önce arıtma tesisine oradan da depolara doldu. Dün itibarıyla sağlam olan içme suyu şebekelerine verilen su, Afrin merkezinin bir bölümüne ulaştı.

Cinderes'te çalışmalar sürüyor

Öte yandan Cinderes beldesi ve çevresinde de hasar gören şebeke hattının onarılması için çalışmaların devam ettiği, kısa sürede Cinderes’te de çeşmelerden içme suyunun akacağı öğrenildi.

Yetkililer, Hatay Valiliği koordinesinde Devlet Su İşleri (DSİ) ile Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Başkanlığı (HATSU) ekiplerinin bölgedeki onarım ve yenileme çalışmalarını sürdürdüğünü, Afrin merkez ve tüm bölgede kısa sürede su sorunun kalmayacağını vurguladı.

Kaynak: AA