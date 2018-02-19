Afrin'de stratejik 3 köy ve bir tepe YPG/PKK'dan kurtarıldı

Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik 31 gündür yürütülen 'Zeytin Dalı Harekâtı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu Afrin'e ilerliyor, önlerine çıkan engeller birer birer imha ediliyor.

Zeytin Dalı Harekatı'nda 1641 terörist etkisiz hale getirildi

Harekatın başladığı günden bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1641 oldu. Öte yandan Afrin'in kuzeyindeki Şeran beldesine bağlı İkidam, Şeltah ve Merseva köyleri terör örgütü YPG/PKK'dan arındırıldı.

TSK ve ÖSO, tarihi Nebi Huri Tepesi'ni teröristlerden temizledi.

72 nokta temizlendi

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana PYD/PKK işgalindeki Afrin'in 5 beldesinde biri belde merkezi, 50'si köy, 3'ü köy altı yerleşim ve 18'i stratejik dağ veya tepe olmak üzere 72 noktayı örgütten kurtarmış oldu.

YPG/PKK'dan kurtarılan yerler

Teröristlerden temizlenen yerleşim birimleri ve stratejik noktalar şöyle:

"Bülbül beldesi merkezi, beldeye bağlı Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar, Şeyh Huruz, Ömer Simo ve Duraklı köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı, Havuz Tepesi ile Kürdo, Şeyh Huruz köyüne bağlı iki köy altı yerleşim; Racu beldesinde Ayn Batman Dağı, Yukarı Hacıkanlı, Aşağı Hacıkanlı, Derviş Obası Hasan Kelkavi, Celeme, Edamanli, Kude, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği, Alkana, Kırmızı, Karri, Şerbanlı, Şedya ve Harab Summak köyleri, 687 .Tepe, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe; Şeyh Hadid beldesinde Cukali Favkani ve Orta Çakallı köyleri ile Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak köyü ve Hac Bilal köyü; Cinderes beldesinde Hacı İskender, Deyr Ballut, Hammam, Nisriyye, Dükkan, Eşkan, Arşali, Muhammediye ve Divan Fevkani köyü ve ona hakim 3 tepe ile Mersides, Nisriyye ve Amara Tepesi; Şeran beldesinde Burseya Dağı, İkidam, Şeltah, Merseva, Serincek, Kastel Cündo ve Dikmetaş köyleri ile Sirgaya Tepesi."

Uçaklar havadan, ÇNR ve obüsler ise karadan bomba yağdırdı

Çok Namlulu Roketatarlar (ÇNR) ve obüsler Darmık Dağı çevresindeki ve Bülbül Beldesi kırsalındaki PKK/PYD/YPG terör örgütüne ait mevzilere bomba yağdırdı.

Yaklaşık 2 saat süren bombardıman sonunda bir çok terör hedefi imha edilirken, bombaların düştüğü yerlerden yoğun dumanlar yükseldi.

Kaynak: TRT Haber