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Afrin'de sızma girişimindeki 8 terörist etkisiz hale getirildi

Afrin'deki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, bölgedeki unsurlara saldırı amacıyla sızma girişiminde bulunan 8 terörist etkisiz hale getirildi.

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Afrinde sızma girişimindeki 8 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından hudutlarda, bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ üyesi teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak için cumartesi günü saat 17.00'de başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı" devam ediyor.

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Şeyh Horoz bölgesindeki Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına saldırı amacıyla dün gece sızma girişiminde bulunan PKK/PYD/YPG terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada 8 terörist etkisiz hale getirildi.

Harekat, Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK'nin terörle mücadeleye yönelik ilgili kararlarıyla BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde terör hedeflerini vurmaya dönük, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra ediliyor.

Kaynak:AA

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