Afrin'de sivillere kurulan tuzaklar imha edildi

Tamamen kontrol altına alınan, terörden temizlenen Afrin'de terör örgütlerinin sivil halkı hedef alan tuzakları bir bir ortaya çıkarılıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) sosyal medya hesabı Twitter'dan, Afrin'deki Halilkollu ve Hamlurak köylerindeki imha çalışmalarını, "Afrin’de Halilkollu ile Hamlurak köyleri arasında kalan yolun araması faaliyetinde yolun sağ ve solunda çapraz olarak döşenmiş 2 adet antitank mayını imha edildi" mesajıyla paylaştı.

Afrin’de halka kurulan tuzaklar yok edilmeye devam ediyor.. Halilkollu ile Hamlurak köyleri arasında kalan yolun araması faaliyetinde yolun sağ ve solunda çapraz olarak döşenmiş 2 adet antitank mayını imha edilmiştir. pic.twitter.com/6bkFIthAmf — TSK (@TSKGnkur) 2 Nisan 2018

Kaynak: TRT Haber