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Buradasınız : » » Afrin'de sivillere kurulan tuzaklar imha edildi

Afrin'de sivillere kurulan tuzaklar imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de terör örgütlerinin kurduğu tuzakları arama ve imha çalışmaları devam ediyor.

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Afrinde sivillere kurulan tuzaklar imha edildi

Tamamen kontrol altına alınan, terörden temizlenen Afrin'de terör örgütlerinin sivil halkı hedef alan tuzakları bir bir ortaya çıkarılıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) sosyal medya hesabı Twitter'dan, Afrin'deki Halilkollu ve Hamlurak köylerindeki imha çalışmalarını, "Afrin’de Halilkollu ile Hamlurak köyleri arasında kalan yolun araması faaliyetinde yolun sağ ve solunda çapraz olarak döşenmiş 2 adet antitank mayını imha edildi" mesajıyla paylaştı. 

 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: tsk, mayın, imha, afrin
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