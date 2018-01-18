Afrin'de sınır birlikleri en üst hazırlık seviyesine getirildi

Türkiye'nin sınır güvenliğine yönelik tehdit oluşturan Afrin, Hatay'ın Amanos Dağları'ndan sızdırılan silah ve mühimmatla ülkeye yönelik terör eylemlerini de besleyen merkez olarak dikkat çekiyor. Türkiye'nin uluslararası antlaşmalardan doğan haklarını kullanarak yapması olası bir sınır ötesi operasyon gündemdeyken Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) hazırlıklar hızlandırıldı.

Tanklar sınır birliklerine sevk edildi

Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen tanklar, Hatay'ın Hassa ve Kırıkhan ilçelerine ulaştı. Tanklar, güvenlik önlemleri altında sınır birliklerine sevk edildi. Karargahlara verilen emir kapsamında da sınır birlikleri, olası Afrin operasyonuna yönelik en üst hazırlık seviyesine getirildi.

"Her türlü tedbir alınacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 17 Ocak'ta toplanan Milli Güvenlik Kurulu'nda (MGK) Türkiye'nin asayiş ve güvenliğini etkileyen iç ve dış gelişmelerle Türkiye'yi yakından ilgilendiren uluslararası konular gözden geçirilmiş ve terörle mücadele çalışmaları tüm boyutlarıyla görüşülmüştü.

Toplantının ardından yayımlanan bildiride, "Türkiye'nin, sınırlarının hemen yanı başında bir terör koridoru oluşturulması ve bir terörist ordusu kurulmasına izin vermeyeceği, bu konuda gereken her türlü tedbirin alınacağı belirtilmiştir" denilmişti.

Kaynak: AA