Afrin'de Mehmetçik'ten zafer pozu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin şehir merkezini tümüyle ele geçirdi.

Güvenlik çalışmalarının sürdüğü Afrin'de, Mehmetçik ve ÖSO askerleri, teröristlerin izleri de tek tek silmeye başlandı. Bölgede siviller kentin kurtarılmasının ardından evlerinin balkonlarına çıkarak TSK ve ÖSO'ya sevgi gösterisinde bulundu.

Mehmetçik 'hilal' oluşturdu

Türk Askeri, Afrin Şehir Merkezi’nde zafer pozu verdi. Mehmetçiğin 'hilal' oluşturduğu o anları 4 adet yerli mühimmat takılı Milli Bayraktar Silahlı İnsansız Hava Aracı görüntüledi.

Kaynak: TRT Haber