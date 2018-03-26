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Buradasınız : » » Afrin'de Mehmetçik'ten türkü

Afrin'de Mehmetçik'ten türkü

Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçik, teröristlerden arındırılan bölgede silah arkadaşlarına bağlama çalıp türkü söyledi.

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Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, Afrin'de teröristlerden arındırılan köylerin birinde çekilmiş. Görüntülerde, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan bir Mehmetçik, bağlama çalıp türkü söylüyor.

"Yazın yağar kar başıma" adlı türküyü söyleyip, bağlamayı ustalıkla çalan Mehmetçiği, diğer askerler de hayranlıkla dinliyor.

Türkünün sözleri şöyle:

"Felek ne derdin var ise / Ben varım ya sal başıma / Bıkmışım senin dünyandan / Zaten gelir dar başıma / Bırakmadın benim peşim / Kurutmadın gözüm yaşın / Neyinden korkayım kışın / Yazın yağar kar başıma."

Kaynak: DHA

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı, türkü, mehmetçik, afrin
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