  • 26 MART 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.981
    EURO 4.949
  • BIST 117232.06
    ALTIN 173.015
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Afrin’de mayın temizliği sürüyor

Afrin’de mayın temizliği sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından terör örgütlerine karşı yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Afrin’deki Şeran Köyü'nde mayınlar temizlendi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Afrinde mayın temizliği sürüyor

Mayınlı tuzakları temizleyen ve bilgi veren bir ÖSO mensubu, "Şu anda birinci mayını temizliyoruz. YPG/PKK terör örgütü bu mayınları, sivil yollarına tuzak yaptı. Allah’ın izniyle temizledik. Şimdi yol güvenli oldu. Terörist hainler, yolları mayınla doldurmuştu" dedi.

Köy patlayıcılarla donatılmıştı

Sultan Murat Tugayı 2. Tabur İstihkam Bölüğü’nün mayınları tek tek bulduğunu söyleyen ÖSO mensubu, "Sultan Murat Tugayları, şimdi 2. Mayını Şeran Köyü'nde temizliyor. Gördüğünüz gibi şimdi arkadaşım mayın temizliyor. Şeran Köyü adeta patlayıcılarla kuşatılmıştı. Hainlerin hain tuzakları tek tek imha edildi" diye konuştu.

ÖSO mensupları, temizliğin devam ettiğini hatırlatarak, "Bu araçlar patlatılmıştı. Şimdi bölgeyi mayınlardan temizledik. Gördüğünüz gibi bu 5 mayını temizledik. Bu antitank ve araç mayını Rus malı. İstihkam bölüğü temizlendi" dedi.

Bölgedeki araştırma ve incelemeler sürüyor.

Kaynak: İHA

Etiketler: tsk, OSÖ, mayın, afrin
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER