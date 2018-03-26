Afrin’de mayın temizliği sürüyor

Mayınlı tuzakları temizleyen ve bilgi veren bir ÖSO mensubu, "Şu anda birinci mayını temizliyoruz. YPG/PKK terör örgütü bu mayınları, sivil yollarına tuzak yaptı. Allah’ın izniyle temizledik. Şimdi yol güvenli oldu. Terörist hainler, yolları mayınla doldurmuştu" dedi.

Köy patlayıcılarla donatılmıştı

Sultan Murat Tugayı 2. Tabur İstihkam Bölüğü’nün mayınları tek tek bulduğunu söyleyen ÖSO mensubu, "Sultan Murat Tugayları, şimdi 2. Mayını Şeran Köyü'nde temizliyor. Gördüğünüz gibi şimdi arkadaşım mayın temizliyor. Şeran Köyü adeta patlayıcılarla kuşatılmıştı. Hainlerin hain tuzakları tek tek imha edildi" diye konuştu.

ÖSO mensupları, temizliğin devam ettiğini hatırlatarak, "Bu araçlar patlatılmıştı. Şimdi bölgeyi mayınlardan temizledik. Gördüğünüz gibi bu 5 mayını temizledik. Bu antitank ve araç mayını Rus malı. İstihkam bölüğü temizlendi" dedi.

Bölgedeki araştırma ve incelemeler sürüyor.

Kaynak: İHA