  • 07 ŞUBAT 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Afrin'de intihar saldırısı girişimi tank atışıyla engellendi

Afrin'de intihar saldırısı girişimi tank atışıyla engellendi

Mehmetçik, teröristlerin ÖSO güçlerine yönelik bombalı araçla yapmaya çalıştığı saldırıyı tank atışıyla engelledi. Mühimmat yüklü aracın imha edilmesi ise saniye saniye kaydedildi.

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Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 20 Ocak'ta bölgedeki terör örgütlerini temizlemek için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı başarılı bir şekilde devam ediyor. TSK'nın 7 Şubat'ta yaptığı açıklamaya göre, harekatta etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 999 oldu. 

Mehmetçiğin dikkati saldırıyı önledi 

Harekat başarılı bir şekilde devam ettikçe terör örgütü PYD/PKK üyeleri bazı bölgelerde Türk Silahlı Kuvvetleri ile ÖSO güçlerinin bulunduğu mevzilere yönelik saldırı girişimlerinde bulunuyor.

Afrin'in batısında kontrol altına alınan stratejik bir tepeye yönelik teröristlerin saldırı girişimi Mehmetçiğin dikkati sayesinde bertaraf edildi.

PYD/PKK terör örgütüne ait mühimmat yüklü bir kamyonetle ÖSO kuvvetlerinin bulunduğu mevziye bombalı saldırı girişimi olduğu, TSK tarafından korunan tepeden tespit edildi. Bunun üzerine termal kameralarla takip edilen aracın, yerleşim yerlerinin olduğu alandan çıkması beklendi. Aracın yerleşim yerlerinden uzaklaşmasının ardından teröristlerin bulunduğu araca yönelik tank atışı yapıldı. 

Söz konusu saldırı şeklinin, DEAŞ terör örgütünün bölgede yoğun şekilde kullandığı metotlardan biri olduğu biliniyor. PYD/PKK'lı teröristlerin saldırı girişimi, iki örgüt arasındaki ilişkiyi bir kez daha ortaya çıkardı.

Kaynak: AA 

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı, öso afrin, mehmetçik
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