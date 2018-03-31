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Buradasınız : » » Afrin'de günlük yaşam normale dönüyor

Afrin'de günlük yaşam normale dönüyor

Zeytin Dalı Harekatı'yla teröristlerden temizlenen Afrin'de, terör örgütünün izleri silinmeye başlandı. Sokakların yeniden hareketlendiği şehirde açılan iş yerlerinin sayısı arttı.

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Afrinde günlük yaşam normale dönüyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından başlatılan Zeytin Dalı Harekatı, Afrin'deki sosyal yaşamı da olumlu etkiledi.

Harekat kapsamında Afrin'i terör örgütü üyelerinden temizleyen Türk Silahlı Kuvvetleri, ilçe merkezinde teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcıları imha ediyor, teröristlerin açtığı çukurları kapatıyor.

İş yeri sayısı artıyor

Bunun yanı sıra ilçede de hayatın yeniden normale dönmesine yönelik çalışmalar artarak sürüyor. Teröristlerden arındırılan ilçede sokaklar yeniden "canlanmaya" başlarken ilçe merkezinde açılan iş yeri sayısı da arttı.

Seyyar satıcıların da cadde ve sokaklarda görüldüğü ilçe merkezinde biriken çöplerin toplanmasına, sokakların temizlenmesine başlandı.

Yardım seferberliği devam ediyor

İlçede halka yönelik başlatılan yardım seferberliği de devam ediyor. Kızılay başta olmak insani yardım kuruluşları çeşitli yardımlar yapıyor. Kızılay tarafından ilçe meydanında kurulan mobil mutfakla her gün sıcak yemek dağıtımı gerçekleştiriliyor, gıda kolileri ilçe merkezi ve köylerde dağıtılıyor.

Halkın can ve mal güvenliğinin sağlanmasına yönelik Mehmetçik’in devriye görevi de devam ediyor.

Kaynak: AA

Etiketler: afrin, zeytin dalı
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