Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3731 oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Bağcılar 6. Olağan İlçe Kongresi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Yeni destanlar yazmaya hazır mıyız? Önce mart yerel seçimleri ardından kasım Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi seçimlerini yaşayacağız. 2019 seçimlerinde Bağcılar'da hem belediye başkanlığında hem milletvekilliğinde hem cumhurbaşkanlığı seçiminde çok daha büyük oranlarla tarihe geçecek bir netice bekliyorum. Bunun için hep birlikte daha çok çalışmamız gerekiyor. Ana kademe, 2019'a kadar kapı kapı dolaşmaya hazır mıyız? Bu, 'Laf ola beri gele' olmayacak, kapı kapı dolaşacağız. Kadın kolları, 2019'a kadar her eve girmeye hazır mıyız? Gençlik kolları 2019'a kadar liselerden üniversitelere, tüm gençlerimize ulaşmaya hazır mıyız? Kucaklayıcı olacağız, asla uzaklaştırmayacağız ve onlarla beraber inşallah yeni, büyük Türkiye'nin inşasını gerçekleştireceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz buralardan artık geri adım atamayız dedik

İlçe olduğu ilk dönemlerde bu bölge, kışın çamurdan yazın tozdan geçilmeyen, hiçbir altyapısı olmayan, plansızlık ve projesizlik abidesi bir yer durumundaydı. Seçim kampanyasına geldiğimiz zaman çizmelerle dolaştık. O zaman ilk belediye başkanımız olarak milletvekilimiz Feyzullah Bey'le burada seçimi kazandık ve yoğun bir çalışmayla bugünlere geldik. İlçe belediye başkanlarımız bir yandan 1994'te büyükşehir belediye başkanı olmamızla biz bir yandan çalıştık, ondan sonra zaten büyükşehir de sürekli olarak bizde kaldı ve bugün bambaşka bir Bağcılar var. Çalışırsan bağ, çalışmazsan dağ oluyor. İstanbul'un önemli iş merkezlerinden bir kısmına ev sahipliği yapan ve yaklaşık 200 bin konutun bulunduğu ilçemizin kentsel dönüşüm çalışmalarının ardından farklı bir konuma geleceğine inanıyorum. Son yıllarda burada yapılan parklar, engellilere yönelik tesisler, sosyal ve kültürel merkezler, müzeler, bilgi evleri, aile sağlığı merkezleri, ilçenin adeta çehresini değiştirmiştir. Bugün farklı bir Bağcılar var. Belediyemizin 740 milyon liralık bir yatırımla hizmete aldığı 250 tesis, ilçemizde yaşayanların hayat kalitesini fevkalade yükseltmiştir. Halen 470 trilyon liralık maliyetle inşası süren 12 proje tamamlandığında Bağcılar daha da güzelleşecektir. Bunlar arasında yeni belediye hizmet binası, Bağcılar Meydanı ve kapalı otoparkı, spor kompleksleri, yüzme havuzları, gençlik merkezleri de bulunuyor. Halen hizmette olan bir tramvay ve 2 metro hattına ilave olarak inşası süren 4 metro hattı ile proje aşamasındaki 2 metro ve bir tramvay projesi sayesinde ilçemizin ulaşım sorununu da kökten çözüyoruz. Yakında başlanacak olan okçuluk ve buz hokeyi spor kompleksi, amfi tiyatro, spor parkı, bilim parkı, sıfır atık parkı, Güneşli Kültür Merkezi ve şehir kütüphanesiyle Bağcılar artık geleceğe hazırlanıyor. Tutana aşk olsun.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3731 oldu.https://t.co/tLvobAa8x6 pic.twitter.com/q6KwcFxcQ9 — TRT HABER (@trthaber) 23 Mart 2018

Kanal İstanbul için geri sayım sürüyor

Marmara'nın etrafını otoyol ile kuşatma projemizin bir parçası olan Çanakkale 1915 Köprüsü'nün inşası şu an sürüyor. Tüm etapları tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak 3. Havalimanı'nın inşası sürüyor. 3. Havalimanı'nın yıllık yolcu kapasitesi 90 milyon olacak. Kanal İstanbul için geri sayım sürüyor. Güzergahını ilan etmiştik. Şimdi inşaatıyla ilgili hazırlıkları yapıyoruz. İnşallah çok uzak olmayan bir gelecekte ihalesine çıkılacak.

İstanbul'dan aldığımız güç ve ilhamla hem bu şehri hem ülkemizi büyütüyor güçlendiriyoruz. Türkiye yükseldikçe, kendi kararlarını aldıkça rahatsızlık açıklamaları, endişe beyanları, politika değişikliği sinyalleri gelmeye başladı. Türkiye'nin Afrin operasyonundan rahatsız olanlar bölgemizdeki insanlık dışı görüntüler karşısında derin bir sessizliğe gömülmüşlerdi. Doğu Guta'da binlerce insan ağır silahlarla can verirken bunlar hiç rahatsız olmadılar. Mesela Almanya'da hemen her gün bir camimizin bölücü teröristler veya ırkçılar tarafından saldırıya uğraması bunlarda hiç endişeye yol açmıyor. Filistin'deki sivil halka uygulanan zulümden bunlar hiç rahatsız olmuyor. Bunların duyarlılığı sadece Türkiye'ye karşıdır. Çatlasanız da, patlasanız da biz hakk hakim oluncaya kadar bu yolda devam edeceğiz.

"Biz dost edinmeye ve düşmanları azaltmaya mecburuz"

Bunların vicdanları nasırlı. Türkiye husumeti dışında kıllarını dahi kımıldatmazlar. Bizim itirazımız batı yönetiminlerinin sergilediği çifte standartlardır. Biz dost edinmeye mecburuz. Düşmanları azaltmaya. Buna çok çalışacağız buna gayret edeceğiz.

"Cumhur İttifakını hazmedemeyenler var"

Bir Cumhur İttifakı oluşuyor. Biz Cumhur İttifakı ile bu mesafeyi alıyoruz. Biz Cumhur ittifakıyla Türkiye'de bir değişimi dönüşümü gerçekleştireceğiz. Bu ittifakı da bildiğiniz gibi MHP ile beraber partimiz yapıyor. Bunun artık yetkili kurullarda kararını verdik. Adımını attık. Hayırlı olsun. Mübarek olsun. Tabi bunu hazmedeyenler yok değil var. Olacak. Niye? Zira AK Parti ile MHP'nin böyle bir birleşme böyle bir cumhur ittifakı yapması hasımları çıldırtıyor. Onların da kimler olduğu belli. Hakiki dostlarımızın kimler olduğunu biliyoruz. Ve onları da el üstünde tutuyoruz. Bunun yanında bir müttefikimiz olduğunu iddia edenler var. Bir de gerçek müttefikimiz olduğunu iddia edenler. Onların da kimler olduklarının gayet iyi farkındayız. İster dostluk için olsun, ister belirli bir alanda ve konuda iş birliği için olsun bize uzatılan hiçbir samimi eli havada bırakmadık, bırakmayız. Aynı eli yumruk olup üzerimize geliyorsa kimse kusura bakmasın ona da karşılık vermesini biliriz.

Bugün itibarıyla Afrin'deki mücadelemiz kararlı bir şekilde devam ediyor. Afrin'de iş bitmeyecek. Afrin'in devamı var. İdlib, Münbiç var. Fırat Kalkanı bölgesi ile bunun bütünleşmesi var.

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 bin 731 oldu

Bütün mesele oradaki masum kardeşlerimizi yerlerine kavuşturmak yatıyor. Salona gelirken sordum son terörist etkisiz hale sayı itibari ile ne kadara geldi. Aldığım rakam şu, 3731 terörist etkisiz hale getirildi. Şehitlerimiz de var ancak şehitler işte bu teröristlerin elhamdülillah bu noktaya gelmesinin vesilesidir ve onun asıl bereketi onlardır.

Bu şehitlerimize en büyük müjde sevgililer sevgilisi peygamberimize komşu olacaklar. Bundan daha güzeli olabilir mi? Rabbim bizlere de o makamı lütfetsin inşallah.

Kaynak: TRT Haber