Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2878 oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin reformları yaparken terör örgütleri ile de yoğun bir mücadele yürüttüğünü belirterek, Demokrasi ile güvenlik arasındaki dengeyi Türkiye olarak iyi kurabilen başka bir ülke var mıdır, ben bilmiyorum. Afrin'deki mücadelede etkisiz hale getirilen terörist sayısı salona girerken 2878 olmuştur. Bu mücadeleyi Mehmetçiğimiz dağ tepe, kar kış, kar bora demeden sürdürmektedir" dedi.

[Zeytin Dalı Harekatı] Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2878 olmuştur.https://t.co/YngHWfNBvF pic.twitter.com/kMdwoXXDpu — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 6 Mart 2018

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Yargı camiamızın 15 Temmuz'daki cesareti takdire şayandır"

Türkiye tarihinde ilk defa yargı kurumlarının darbecilere karşı açık ve net duruşu ile karşılaşmıştır. Darbe dönemlerinde iyi sınav veremeyen yargı camiamızın 15 Temmuz'da gösterdiği cesaret ve direyet takdire şayandır. Demokrasimize ve geleceğimize sahip çıkan tüm savcılarımıza, hakimlerimize ve adalet teşkilatınıa şükranlarımı sunuyorum.

"Adalet dağıtmayan savcı ve hakim zalimler arasına giriyor"

İnsanlık tarihine baktığımız zaman mücadelenin hep zalimlerle mazlumlar arasında geçtiğini, hep adalet arayışında olduğunu görüyoruz. Adalet, herkese hakkını vermektir. Hakkı vermekle gasp etmek arasındaki denge öylesine hassastır ki bunu sağlamak için çok çalışmak gerekir.

Hz. Mevlana'ya göre ağaçlara su vermek adalet iken, dikene su vermek adaletsizliktir diyor. Her su emen kökü suladığınızda adil davranmış olmuyor adaletin ruhuna aykırı hareket ediyorsunuz demektir.

Adalet dağıtmayan savcı ve hakim de zalimler arasına giriyor. Eğer ülkede halk bunalmış ve adalet çığlı atar hale gelmişse oradaki adalet sisteminde bir sorun var demektir. Devleti yönetenlerin yaptığı adaletsizlik, hukuk yoluyla telafi edilebilirken, yargının sebep olduğu adaletsizliğin telafisi yoktur.

"Hukuk reformlarını 15 yıl içinde gerçekleştirdik"

Biz, insanı yaşat ki devlet yaşasın ilkesine gönülden bağlı bir şekilde ülke yönetimini devraldık. Hükümete geldiğimizde milletimize, eğitim, sağlık, adalet sözünü vermiştik. Bu anlayışla Cumhuriyet tarihinin kuruluşundan sonraki hukuk reformlarını geçtiğimiz 15 yıl içinde gerçekleştirdik. Yargı makamlarını kaymakamlıkların bodrum katındaki izbe mekanlardan biz kurtardık.

"Keşke klasik sistemde bu iş geç de olsa yürüse"

Pek tasvip etmiyorum ama UYAP ile adliyeleri birbirine bağlayarak yapılan işlemler rahatça takip ediliyor. Bana göre çokça sıkıntılarını açıkça görüyoruz. Keşke bu şekilde değil de klasik sistemde bu iş geç de olsa yürüse daha adil olarak tecelli etseydi. UYAP'ta FETÖ'nün bu tezgahı iyi kurmuş olması, özeleştiri olarak söylüyorum. Biz de bu oyuna geldik. Geç gelen adalet, adalet değildir. Elimizden gelen çabayı göstermeye devam edeceğiz.

"Hiçbir zaman kararları yok saymadık"

Tüm darbe ve diğer terör davaları, tamamen hukuk devleti ilkesi çerçevesinde yürümektedir. Zaman zaman mahkemelerimizin, yüksek yargı kurumlarımızın, Anayasa Mahkememizin kararlarını eleştirdiğimiz olmuştur. Bundan sonra da olacaktır. Ama hiçbir zaman bu kararları yok saymadık. Gereğini yerine getirme konusunda asla tereddüde düşmedik.

Kaynak: TRT Haber