Afrin'de el yapımı patlayıcılar etkisiz hale getiriliyor

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, YPG/PKK'lı teröristler Afrin'de sivillerin hayatlarını tehdit etmeyi sürdürüyor.
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Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde el yapımı patlayıcılara yönelik arama faaliyetlerini sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Afrin'in Cinderes beldesi ile Arapuşağı köyünde el yapımı patlayıcı ve mayın arama faaliyetinde bulundu.
Aramalarda, YPG/PKK'lı teröristler tarafından tuzaklanan ve sivil halkın hayatını tehdit eden 8 el yapımı patlayıcı tespit edildi.
TSK'deki uzman ekipler el yapımı patlayıcıları kontrollü olarak imha etti.
Kaynak: AA