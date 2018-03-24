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Afrin'de el yapımı patlayıcılar etkisiz hale getiriliyor

Afrin'in Cinderes ve Arapuşağı bölgelerinde yapılan arama faaliyetlerinde, sivil halkın hayatını tehdit eden 8 el yapımı patlayıcı bulunarak, imha edildi.