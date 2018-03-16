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Buradasınız : » » Afrin'de dört nokta daha YPG/PKK'dan kurtarıldı

Afrin'de dört nokta daha YPG/PKK'dan kurtarıldı

TSK ve ÖSO, Afrin'in Yukarı Meski ve Aşağı Meski köyleri ile stratejik öneme sahip 524 ve 544 rakımlı tepeleri teröristlerden temizledi.

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Afrinde dört nokta daha YPG/PKKdan kurtarıldı

Afrin'de teröristler için çember daraldı. Mehmetçik ve Özgür Suriye Ordusu'nun ilçe merkezine girmesi an meselesi.

3530 terörist etkisiz hale getirildi

Harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3530 oldu.

İki köy ve iki tepe daha teröristlerden kurtarıldı

TSK ve ÖSO, Afrin'in güneyindeki Cinderes beldesine bağlı Yukarı Meski ve Aşağı Meski köyleri ile stratejik öneme sahip 524 ve 544 rakımlı tepeleri YPG/PKK-DEAŞ'tan arındırdı.

253 nokta YPG/PKK'dan temizlendi

Harekatta kontrol altına alınan bölge sayısı 210'u köy ve 43'i kritik nokta olmak üzere 253'e ulaştı.

Afrin ilçe merkezi etrafındaki kuşatmayı sıkılaştıran birlikler, Kafer Çil'i alarak merkeze ait dış mahallelerin 600 metre yakınına ulaşmıştı. 

Mabatlı dışında tüm beldeler kontrol altında

Afrin bölgesi, ilçe merkezi ile Racu, Bülbül, Şeyh Hadid, Cinderes, Şeran ve Mabatlı olmak üzere 6 beldeden oluşuyor.

Mabatlı dışında tüm belde merkezleri TSK ve ÖSO'nun kontrolünde bulunuyor. 

YPG/PKK'nın yuvalandığı Afrin'e çok az kaldı

Terör örgütü YPG/PKK'nın yığınak ve savunma hatları büyük ölçüde Afrin ilçe merkezinde bulunuyor. 

Beldelerdeki sivilleri canlı kalkan yapabilmek için nüfusu zorla ilçe merkezine yönlendiren terör örgütü, merkezden Beşşar Esed rejimi ve askeri muhaliflerin kontrolündeki bölgelere gitmek isteyen Arap ve Kürt nüfusa engel oluyor. 

Mehmetçiğin sivil hassasiyeti

Sivillerin alıkonulması, Birleşmiş Milletlerden de tepki görüyor. Afrin ilçe merkezini kuşatan TSK ve ÖSO, buradan güneye gitmek isteyen sivillere ise güvenli geçiş imkanı veren bir koridoru açık tutuyor. 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: zeytin dalı, afrin
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