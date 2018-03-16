Afrin'de dört nokta daha YPG/PKK'dan kurtarıldı

Afrin'de teröristler için çember daraldı. Mehmetçik ve Özgür Suriye Ordusu'nun ilçe merkezine girmesi an meselesi.
- Afrin halkı teröristlerin barikatını kazma-küreklerle yıktı
- Zeytin Dalı Harekatı'nda 3530 terörist etkisiz hale getirildi
- TSK, sivillerin Afrin'den çıkmasını engelleyen iş makinesini vurdu
3530 terörist etkisiz hale getirildi
Harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3530 oldu.
- Afrin'de sivillere tuzak kuran YPG/PKK'lı terörist yakalandı
- YPG/PKK’nın eğitim kampındaki mühimmat deposu vuruldu
- Teröristler masum insanları hücrede tutarak cezalandırmış
- YPG/PKK sivillerin önünü hendek kazarak kesmek istedi
İki köy ve iki tepe daha teröristlerden kurtarıldı
TSK ve ÖSO, Afrin'in güneyindeki Cinderes beldesine bağlı Yukarı Meski ve Aşağı Meski köyleri ile stratejik öneme sahip 524 ve 544 rakımlı tepeleri YPG/PKK-DEAŞ'tan arındırdı.
253 nokta YPG/PKK'dan temizlendi
Harekatta kontrol altına alınan bölge sayısı 210'u köy ve 43'i kritik nokta olmak üzere 253'e ulaştı.
Afrin ilçe merkezi etrafındaki kuşatmayı sıkılaştıran birlikler, Kafer Çil'i alarak merkeze ait dış mahallelerin 600 metre yakınına ulaşmıştı.
Mabatlı dışında tüm beldeler kontrol altında
Afrin bölgesi, ilçe merkezi ile Racu, Bülbül, Şeyh Hadid, Cinderes, Şeran ve Mabatlı olmak üzere 6 beldeden oluşuyor.
Mabatlı dışında tüm belde merkezleri TSK ve ÖSO'nun kontrolünde bulunuyor.
YPG/PKK'nın yuvalandığı Afrin'e çok az kaldı
Terör örgütü YPG/PKK'nın yığınak ve savunma hatları büyük ölçüde Afrin ilçe merkezinde bulunuyor.
Beldelerdeki sivilleri canlı kalkan yapabilmek için nüfusu zorla ilçe merkezine yönlendiren terör örgütü, merkezden Beşşar Esed rejimi ve askeri muhaliflerin kontrolündeki bölgelere gitmek isteyen Arap ve Kürt nüfusa engel oluyor.
Mehmetçiğin sivil hassasiyeti
Sivillerin alıkonulması, Birleşmiş Milletlerden de tepki görüyor. Afrin ilçe merkezini kuşatan TSK ve ÖSO, buradan güneye gitmek isteyen sivillere ise güvenli geçiş imkanı veren bir koridoru açık tutuyor.
Kaynak: TRT Haber