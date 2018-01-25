Afrin'de DEAŞ'lıları bırakan terör örgütü sivilleri alıkoyuyor

Terör örgütü PYD/YPG'nin Suriye-Türkiye sınırındaki Afrin'de hapsettiği binden fazla masum sivil, özgürlüklerine kavuşacağı günü bekliyor.

PYD/YPG, Afrin'deki DEAŞ'lı esirleri serbest bıraktı

Bin 100 civarında sivil özgürlük için gün sayıyor

PYD/YPG, bölgede siyasi muhalif olarak bilinen Kürt ve Araplar ile çatışmalardan kaçarken bölgede alıkonulan çok sayıda sivilin özgürlüklerine pranga vurdu.

Terör örgütü, masum sivilleri, Afrin’in Raco ve Cinderes beldelerindeki hapishanelerinin yanı sıra yer altına gizlenmiş hücre benzeri yerlerde tutuyor.

Herhangi bir gerekçe gösterilmeden hapishanelerde tutulan sivillerin sayısının bin 100 civarında olduğu tahmin ediliyor.

Çok sayıda sivil, terör örgütü tarafından ağır işkencelere varan kötü muameleye maruz kalıyor.

İşkencelerin en ağırı Kürt muhaliflere

Kaynaklar, örgütün hapishanelerinde, Humus, İdlib, Halep illerinin yanı sıra Afrin bölgesinden de çok sayıda örgüt muhalifi Kürt ve Arap bulunduğunu aktardı.

Terör örgütünün, alıkonulanların bir kısmına, onları ömür boyu hapse "mahkum ettiğini" söylediği belirtildi.

Örgüt, hapishanelerde en ağır işkencelerini ise Kürt muhaliflere uyguluyor.

Girişimler sonuçsuz

Suriyeli muhalif dernek ve grupların, sivillerin serbest bırakılması için şu ana kadar yaptığı girişimler ise sonuçsuz kaldı.

Suriye'de insani diplomasi çalışmaları yürüten avukat Fehid Musa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen nisandan beri örgütle görüşmeler yürüttüklerini ancak PYD/PKK'nın alıkoymalar için herhangi bir gerekçe sunmadığını söyledi.

Musa, örgütün elinde binden fazla masum sivilin bulunduğunu doğrularken, konuya ilişkin detayların yer aldığı bir dosyayı, Birleşmiş Milletler bünyesindeki örgütler, Kazakistan'ın başkenti Astana'daki görüşmelere katılan heyetlerle sivil toplum kuruluşlarına sunduklarını ifade etti.

Terör örgütü PYD/YPG, Zeytin Dalı Harekatı nedeniyle hapishanelerde tuttuğu DEAŞ'lı teröristleri, TSK ve Özgür Suriye Ordusu'na karşı savaşmaları şartıyla serbest bırakmıştı.

Kaynak: AA