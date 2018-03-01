Afrin’de DEAŞ ile PKK omuz omuza

ÖSO, Azez yakınlarındaki Şiran’ı 23 Şubat'ta terör örgütü YPG/PKK'dan temizlediği sırada, DEAŞ mensuplarının YPG/PKK saflarında çatışmaya katıldığını tespit etmişti. ÖSO, teslim aldığı DEAŞ'lı militanlardan yaralı olanları hastaneye götürürken, onlara kim olduklarını ve niye ÖSO’ya karşı savaştıklarını sordu. Zira, ABD’nin DEAŞ’a karşı desteklediğini söylediği YPG/PKK saflarında ÖSO’ya karşı savaşırken esir alınan 5 DEAŞ'lı, "Bizi Afrin’de TSK ve ÖSO’ya karşı savaşmak için serbest bıraktılar" dedi.

Halepli olduğunu ve DEAŞ’la birlikte çalıştığını söyleyen Ebu Temum, "Rakka’da savaşırken YPG/PKK bizi esir aldı. Haseke Set kampında 3-4 ay kadar hapiste tutulduk, daha sonra serbest bırakıldık" ifadelerini kullandı.

İsminin Ali Matar olduğunu söyleyen ikinci DEAŞ’lı da Rakkalı olduğunu, DEAŞ’la birlikte Kerkük’te 3 yıl savaştığını ve Irak’ta yaralandığını anlattı.

İsminin Ahmet Mansur ve Halepli olduğunu söyleyen DEAŞ’lı diğer bir militan ise El Bab’dan geldiğini, DEAŞ’la birlikte 1 yıl 2 ay çalıştığını söyledi. Mansur ayrıca, Haseke’de set kampında hapiste kaldığını, kısmi felç olduğunu belirtti.

İsminin Abdullah Hüseyin El Sagir olduğunu söyleyen diğer bir DEAŞ üyesi de, Hama’nın Latmanya bölgesinden olduğunu, DEAŞ'la Hama’da 3 yıl birlikte olduğunu ve 5 ay cezaevinde kaldığını söyledi.

Beşinci DEAŞ militanı isminin Muhammed Zikri olduğunu, örgütle birlikte yaklaşık 2,5 ile 3 yıl çalıştığını anlattı.

Kaynak: İHA