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Buradasınız : » » Afrin'de bir köy daha YPG/PKK'dan temizlendi

Afrin'de bir köy daha YPG/PKK'dan temizlendi

TSK ve ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in batısındaki Deyr Ballut köyünü YPG/PKK'dan temizledi.

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Afrinde bir köy daha YPG/PKKdan temizlendi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Zeytin Dalı Harekatı'nda, Afrin'in batısındaki Cinderes beldesinin güneyinde yer alan Deyr Ballut köyünü YPG/PKK'dan kurtardı.

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK işgalindeki Afrin'in 5 beldesinde 1'i belde merkezi, 30'ü köy, 3'ü köy altı yerleşim ve 13'ü stratejik dağ veya tepe olmak üzere 47 noktayı örgütten kurtarmış oldu.

Terör örgütlerinden temizlenen bu yerleşim birimleri ve stratejik noktalar şöyle:

"Bülbül beldesi merkezi, beldeye bağlı Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar ve Şeyh Huruz köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı, Havuz Tepesi ile Kürdo, Şeyh Huruz köyüne bağlı iki köy altı yerleşim, Racu beldesinde Ayn Batman Dağı, Edamanli, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği, Alkana ve Kırmızı köyleri, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe, Şeyh Hadid beldesinde Cukali Favkani ve Orta Çakallı köyleri ile Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak köyü ve Hac Bilal köyü, Cinderes beldesinde Deyr Ballut, Hammam, Nisriyye, Dükkan, Eşkan köyleri ile Mersides ve Nisriyye Tepesi'ni, Şeran beldesinde Burseya Dağı, Kastel Cündo ve Dikmetaş köyleri ile Sirgaya Tepesi."

Terör hedefleri vuruluyor

Sabahın erken saatlerinden itibaren savaş uçakları ile Hatay'ın Suriye sınırında kurulu obüs topları birçok terör hedefini vuruyor.

Birçok noktadan dumanların yükseldiği görülürken, şiddetli çatışma sesleri Hatay'ın Reyhanlı, Hassa ve Kırıkhan ilçelerinden duyuluyor.  Öte yandan, sınır birliklerine yönelik askeri sevkiyat sürüyor.

Raco Dağı çevresindeki terör hedefleri ateş altına alındı

Kilis-Hatay hattının Suriye kesimindeki Raco Dağı çevresinde tespit edilen terör örgütü PYD/PKK'ya ait hedefler, havadan savaş uçakları, karadan Fırtına obüsleri ve tanklarla vuruluyor.

Bombalanan alanlardan yükselen dumanlar, Kilis'in sınır hattındaki köylerinden de görülebiliyor. Bölgeden şiddetli patlama sesleri de duyuluyor. 

Kaynak: AA
 

Etiketler: afrin, tsk, OSÖ, zeytin dalı, Zeytin Dalı Harekatı
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