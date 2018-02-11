Afrin'de bir köy daha teröristlerden temizlendi

TSK tarafından hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.

Zeytin Dalı Harekatı'nda, bin 266 terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütünün zikzak tünelleri ele geçirildi

"Terör örgütlerine ait 19 hedef imha edildi"

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığınca gerçekleştirilen hava harekatında terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a ait terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzisi olarak kullanılan 19 hedef imha edildi.

"Dünkü operasyonlarda 86 terörist etkisiz hale getirildi"

Harekata katılan uçaklar emniyetle üslerine dönerken, dünkü operasyonlarda 86 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı bin 266 oldu.

Terör mevzileri topçu birliklerince ateş altına alındı

Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa'nın karşısındaki Afrin batı kırsalında yer alan teröristlere ait birçok mevzi, TSK'ye ait obüs ve havan toplarıyla vuruluyor.

Sınır hattında askeri araç sevkiyatı da sürerken birçok noktadan dumanların yükseldiği görüldü.

Hacı İskender köyü PYD/PKK'dan temizlendi

TSK ve ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in batısındaki Hacı İskender köyünü YPG/PKK'dan temizledi.

Kaynak: AA