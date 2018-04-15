Afrin'de bin teröristi alacak yer altı karargahı bulundu

Afrin merkezinin 18 Mart'ta kontrol altına alınmasının ardından sürdürülen arama tarama faaliyetlerinde, ÖSO güçleri kırsal bölgede bir yer altı karargahı tespit etti.

İnşası bitme aşamasındaki karargah, Afrin'i çevreleyen dağlardaki ormanlık alanda yer alıyor.

Yerin 10 metre derinliğindeki karargahın üzeri çam ormanıyla kaplı.

Yer altı karargahı, ağaçlar nedeniyle insansız hava araçlarının güçlükle tespit edebileceği giriş çıkışlara sahip.

Zeminden ana girişe inen 8 metre genişlikteki yol, yer altına girdikten sonra yaklaşık 100 metre uzunluğundaki bir tünelle devam ediyor.

Tünelin sonunda dairesel biçimde inşa edilmiş bir lobi var.

Lobiden de farklı yönlere devam eden 4 metre genişlik ve 5 metre yükseklikte 3 büyük koridor daha bulunuyor.

Her bir koridorun uzunluğu 100-120 metre arasında değişiyor.

Koridorların sonunda konferans salonları, onlarca oda, banyo, tuvalet ve acil çıkış noktaları gibi, toplamda yaklaşık bin teröristi aynı anda barındıracak büyüklükte alan dikkat çekiyor.

Girişten itibaren tüm tünellerin araç geçebilecek genişlik ve yükseklikte yapıldığı görülüyor.

Özel iş makineleriyle kazılarak yapılan yer altı karargahının çok sayıda sütun ve 1 metreden kalın duvarlarla güçlendirilerek inşa edildiği göze çarpıyor.

20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nda, daha önce teröristlere ait çok sayıda tünel ve barınak ele geçirilmişti.

Kaynak: AA