  • 21 MART 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Afrin’de arama tarama çalışması yürütülüyor

Afrin’de arama tarama çalışması yürütülüyor

Zeytin Dalı Harekatı'yla Afrin’i teröristlerden arındıran Türk Silahlı Kuvvetleri, ilçe merkezinde terör örgütü üyelerinin kullandığı sığınak ve silah depolarını arıyor.

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Zeytin Dalı Harekatı, başarıyla sürüyor.

Mehmetçik, Afrin merkezinin teröristlerden arındırılmasının ardından ilçe merkezindeki arama-tarama çalışmalarını sürdürüyor. Askerler bölgede teröristlere ait sığınak ve silah depolarını arıyor.

Gürbüz, Asir ve Leylak görev başında

Teröristler tarafından oluşturulan ve ilçe girişini çevreleyen barikatlarda yapılan aramalarda komandolar ile mayın, el yapımı patlayıcı tespit ve imha timi (METİ) de görev alıyor. Tim üyeleri, metal mayın dedektörleriyle arama yaparak en önde görev alıyor. Time mayın ve bomba arama köpekleri Gürbüz, Asir ve Leylak da eşlik ediyor.

SAT komandoları sahada

Afrin’de teröristlere ait sığınak ve silah depolarının aranmasına yönelik çalışmalarda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın Sualtı Taaruz Komutanlığı'na bağlı timler de görev alıyor.

Bölgenin güvenliğinin sağlanmasında görev alan SAT komandoları, Zeytin Dalı Harekatı'nda, hava harekatları öncesinde hedeflerin belirlenmesinde etkin rol oynadı.

Kaynak: AA

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı, Türk Silahlı Kuvvetleri, afrin
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