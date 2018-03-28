Afrin'de 95 mayın ve el yapımı patlayıcı imha edildi

Mehmetçik, Afrin şehir merkezindeki arama-tarama çalışmalarını sürdürüyor. Askerler bölgede teröristler tarafında tuzaklanan bomba, mayın ve el yapımı patlayıcıları (EYP) tespit ediyor.
- Afrin’de mayın temizliği sürüyor
- Afrin’de YPG/PKK’nın EYP imalathanesi imha edildi
- Afrin'deki patlayıcıları "Leylak" buluyor, "METİ" imha ediyor
- Cansız çocuk mankenine el yapımı patlayıcı tuzakladılar
- Teröristlerin tuzakladığı 8 EYP imha edildi
Türk Silahlı Kuvvetleri , Afrin'in kontrol altına alındığı 18 Mart 2018'den itibaren bugüne kadar halkın emniyetle bölgeye dönüşünü sağlama faaliyetleri çerçevesinde 95 adet mayın/EYP bularak imha ettiğini açıkladı.
Afrin'in kontrol altına alındığı 18 Mart 2018'den itibaren bugüne kadar halkın emniyetle bölgeye dönüşünü sağlama faaliyetleri çerçevesinde 95 adet mayın/EYP bulunarak imha edilmiştir. pic.twitter.com/3wRvNcfFSb— TSK (@TSKGnkur) 28 Mart 2018
Kaynak: TRT Haber