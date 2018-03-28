  • 28 MART 2018, ÇARŞAMBA

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Afrin'de 95 mayın ve el yapımı patlayıcı imha edildi

Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'i teröristlerden arındıran Türk Silahlı Kuvvetleri, şehir merkezinde tuzaklanan 95 adet mayın ve el yapımı patlayıcı imha etti.

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Afrinde 95 mayın ve el yapımı patlayıcı imha edildi

Mehmetçik, Afrin şehir merkezindeki arama-tarama çalışmalarını sürdürüyor. Askerler bölgede teröristler tarafında tuzaklanan bomba, mayın ve el yapımı patlayıcıları (EYP) tespit ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri , Afrin'in kontrol altına alındığı 18 Mart 2018'den itibaren bugüne kadar halkın emniyetle bölgeye dönüşünü sağlama faaliyetleri çerçevesinde 95 adet mayın/EYP bularak imha ettiğini açıkladı.

 

 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: afrin, Zeytin Dalı Harekatı, mayın, eyp, el yapımı patlayıcı, mehmetçik, arama tarama, bomba
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