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Afrin'de 95 mayın ve el yapımı patlayıcı imha edildi

Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'i teröristlerden arındıran Türk Silahlı Kuvvetleri, şehir merkezinde tuzaklanan 95 adet mayın ve el yapımı patlayıcı imha etti.