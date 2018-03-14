Afrin'de 8 köy daha teröristlerden arındırıldı

TSK'nın Afrin’i terör örgütlerinden arındırmak için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı başarıyla devam ediyor. Mehmetçik, 6 yıldır teröristlerin işgali altında olan Afrin'in merkezine doğru ilerliyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu, bugün düzenlenen operasyonlarda Afrin'in Kori Gul, Şadir, Çolağan, Göz, Marratah, Şatiyan, Yukarı Kaferdel ve Kuran köylerini teröristlerden kurtardı.

Teröristler bir bir etkisiz hale getiriliyor. Kritik noktalar tek tek kontrol altına alınıyor. TSK'nın açıkladığı son bilgilere göre toplamda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3444'e yükseldi.

229 nokta teröristlerden temizlendi

Operasyonlarda 684 ve 717 rakamlı tepeler de terör örgütünden temizlendi.

TSK ve ÖSO'nun harekatta kontrol altına aldığı bölge sayısı 190'ı köy ve 39'u kritik nokta olmak üzere 229'a yükseldi. Harekatta kurtarılan alanın büyüklüğü 1100 kilometrekareyi aştı.

Afrin, ilçe merkezi ile Racu, Bülbül, Şeyh Hadid, Cinderes, Şeran ve Mabatlı olmak üzere 6 beldeden oluşuyor. Mabatlı dışında tüm belde merkezleri TSK ve ÖSO'nun kontrolünde bulunuyor.

Terör örgütü YPG/PKK'nın yığınak ve savunma hatları, büyük ölçüde Afrin ilçe merkezinde bulunuyor. Beldelerdeki sivilleri canlı kalkan yapabilmek için nüfusu zorla ilçe merkezine yönlendiren terör örgütü, merkezden Beşşar Esed rejimi ve askeri muhaliflerin kontrolündeki bölgelere gitmek isteyen Arap ve Kürt nüfusa ise engel oluyor. Sivillerin alıkonulması, Birleşmiş Milletlerden de tepki görüyor.

Kaynak: TRTHaber, AA