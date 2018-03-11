  • 11 MART 2018, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.812
    EURO 4.692
  • BIST 116914.52
    ALTIN 162.155
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Afrin'de 5 köy daha teröristlerden temizlendi

Afrin'de 5 köy daha teröristlerden temizlendi

TSK'nın Afrin'de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı kararlılıkla sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO, Afrin'de 5 köyü daha teröristlerden arındırdı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Afrinde 5 köy daha teröristlerden temizlendi

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu, Afrin'in kuzeydoğusundaki Şeran beldesine bağlı Kara Tepe ve Kastel Keçik köyleri ile Afrin ilçe merkezine bağlı Halidiye, Culbul köyleri ve Cinderes beldesine bağlı Kane Kauer köyünü terörden arındırdı.

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de 5'i belde merkezi, 140'ı köy, 31'i kritik nokta olmak üzere toplam 176 bölgeyi kontrolüne aldı.

YPG/PKK'nın yığınak ve savunma hatları, büyük ölçüde Afrin ilçe merkezinde bulunuyor. Beldelerdeki sivilleri canlı kalkan yapabilmek için nüfusu zorla ilçe merkezine yönlendiren örgüt, merkezden Beşşar Esed rejimi ve askeri muhaliflerin kontrolündeki bölgelere gitmek isteyen Arap ve Kürt nüfusa ise engel oluyor. Sivillerin alıkonulması, Birleşmiş Milletler'den de tepki görüyor.

Harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3291 oldu.

Kaynak: AA

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER