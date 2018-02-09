Türk Silahlı Kuvvetlerin, 20 Ocak'ta Afrin'e yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı başarılı bir şekilde devam ediyor. TSK'dan yapılan son açıklamaya göre, harekatta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1062 oldu.

Afrin'de 5 köy daha teröristlerden temizlendi

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de 5 köyü daha teröristlerden kurtardı.

Afrin'de Nisriyye, Dükkan, Eşkan, Cukali Favkani ve Orta Çakallı köyü teröristlerden temizlendi.

TSK ve ÖSO birliklerinin ele geçirdiği bölgede, teröristlerin hendek çalışması yaptığı ortaya çıktı.

Söz konusu bölgeler, PYD/PKK'nın, İdlib ilinin Türkiye'ye sınır hattında yüzbinlerce sivilin barındığı Atme sığınmacı kampını hedef aldığı en stratejik bölge olarak biliniyordu.

Gece saatlerinde TSK uçakları, Bafilun Dağı, Şeyh Huruz ve Kefer Cenne köyleri, Şeran, Cinderes ve Racu beldeleri ile ilçenin güneydoğusunda teröristlere ait bazı toplanma merkezlerinin aralarında bulunduğu çok sayıda noktayı vurmuştu.

Terör örgütlerinden kurtarılan yerleşim yeri sayısı 46'e yükseldi

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana PYD/PKK işgalindeki Afrin'in 5 beldesinde 1'i belde merkezi, 29'u köy, 3'ü köy altı yerleşim ve 13'ü stratejik dağ veya tepe olmak üzere 45 noktayı örgütten kurtarmış oldu.

Terör örgütlerinden temizlenen bu yerleşim birimleri ve stratejik noktalar şöyle:

"Bülbül beldesi mearkezinin yanı sıra Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar, Şeyh Huruz Orta Çakallı köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı, Havuz Tepesi ile Kürdo, Şeyh Huruz köyüne bağlı iki köy altı yerleşim, Racu beldesinde Ayn Batman Dağı, Edamanli, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği, Alkana ve Kırmızı köyleri, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe, Şeyh Hadid beldesinde Cukali Favkani köyü, Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak köyü ve Hac Bilal köyü, Cinderes beldesinde Hammam, Nisriyye, Dükkan, Eşkan köyleri ile Mersides ve Nisriyye Tepesi'ni, Şeran beldesinde Burseya Dağı, Kastel Cündo ve Dikmetaş köyleri ile Sirgaya Tepesi."

Afrin'deki terör mevzileri topçu birliklerince vuruluyor

Hatay'ın Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa ilçeleri karşısındaki terör mevzileri, topçu birliklerince ateş altına alındı.

TSK tarafından hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.

Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa'nın karşısındaki Afrin batı kırsalında yer alan teröristlere ait birçok mevzi, TSK'ya ait obüs toplarıyla vuruluyor.

Sınır hattında askeri helikopter hareketliğinin devam ettiği, askeri araç sevkiyatının da sürdüğü gözlendi.

Bu arada, sınır hattının bazı yerlerine ise askeri iş makineleri kullanılarak akordiyon bariyerler yerleştirildi.

Hedefler tam isabetle vuruldu

Suriye'nin Afrin bölgesinde, belirlenen terör hedefleri ateş altına alındı.

TSK tarafından hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.

Kilis-Hatay hattının Suriye kesimindeki Darmık Dağı çevresinde tespit edilen terör örgütü PYD/PKK'ya ait hedefler, Fırtına obüsleri ve tanklarla ateş altına alındı. Bombalanan bölgedeki terör hedefleri tam isabetle vuruldu.

Bombalanan alanlardan yükselen dumanlar, Kilis'in sınır hattındaki köylerinden de görülebiliyor.

Bölgeden şiddetli patlama sesleri de duyuluyor.

Sınır birliklerine askeri araç, gereç ve personel takviyesi ise sürüyor.

Kaynak: AA