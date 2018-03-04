Afrin'de 5 köy daha terörden arındırıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Zeytin Dalı Harekatı kapsamında devam eden operasyonda, Şeyh Hadid belde merkezi, Hacı Halil Köyü, Bafliun köyü ve dağı ile Halilo, Soğulcak ve Aranda köylerini teröristlerden temizledi.

İlk hat ateş menzili içine girdi

Afrin belde merkezine doğu hattından giden yol ile Şeran belde merkezinin doğu ve güney kanadı ile örgütün Afrin merkezini doğu ekseninde ilk savunma hatlarının olduğu Kafr Cenne ve Kıtme köyleri ateş menzili içine giriyor.

Böylece Azez'den ve kuzeydeki Şeran belde merkezinden Afrin ilçe merkezine uzanan yollar ile örgütün ilçe merkezini ilk savunma hatlarının bulunduğu Kafr Cenne ve Kıtme köyleri TSK'nın ateş menzili içine girdi.

Kritik bölgedeki bağlantı kesildi

Son ilerlemelerle Cinderes-Afrin ilçe merkezi arasındaki karayolu bağlantısı da kesilmiş oldu.

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de 3'ü belde merkezi, 102'si köy, 6'sı köy altı yerleşim ve 22'i stratejik dağ veya tepe, biri YPG/PKK'ya ait üs olmak üzere 134 noktayı ele geçirdi.

Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2612'ye yükseldi.

Teröristlerden temizlenen yerleşim birimleri ve stratejik noktalar şöyle:

"Bülbül beldesi merkezi, beldeye bağlı Meydan Ekbez, Bendirek, Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar, Şeyh Huruz, Ömer Simo, Duraklı, Hayyam, Surain, Çarkanlı, Akanlı, Mikdad ve Ali Racu köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı, Havuz Tepesi ile Kürdo, Şeyh Huruz köyüne bağlı iki köy altı yerleşim; Racu belde merkezi, beldeye bağlı Halilo, Mesekanlı, Hacı Halil, Mamalı, Atamanlı köyleri, Şeyh Mehmetli köyü, Ayn Batman Dağı, Yukarı Hacıkanlı, Aşağı Hacıkanlı, Derviş Obası, Hasan Kelkavi, Celeme, Edamanli, Kude, Ali Bekki, Bilal Köy ve 1083 rakımlı tepe, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği, Alkana, Kırmızı, Karri, Şerbanlı, Şedya, Harab Summak, Hantalli, Karababa, Sarı Uşağı, Rahmanlı, Maskah, Şeyh Muhammedli, Dudu, Semalık, Velikli, Kavanda köyleri, 687 .Tepe, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe; Şeyh Hadid belde merkezi, beldeye bağlı Soğulcak, Aranda Aşağı Sinara ve Yukarı Sinara, Karmanluk, Cukali Favkani ve Orta Çakallı köyleri ile Tepesi, Kara Mitlak köyü ve Hac Bilal köyü; Cinderes beldesinde Hamilek, Ramadiye, Hacı İskender, Deyr Ballut, Hammam, Nisriyye, Dükkan, Eşkan, Arşali, Muhammediye, Divan Fevkani, Divan Tahtani, onlara hakim 3 tepe, Mervane, Heygece, Tell Dilur, Bafler, Zehra, Aşağı Korgan ve Yukarı Korgan, Ebu Kabe ile Hacılar köyleri ile Mersides, Nisriyye, Amara ve Kila Tepeleri, Sattuf evleri ve Kalki köy altı yerleşimi, üs olarak kullanılan Beyyada noktası; Şeran beldesinde Burseya ve Bafliun Dağları, Bafliun, Badinli, Çemenli, Ali Bezanlı, Karkin, Umranlı, Uverkan, İkidam, Şeltah, Merseva, Serincek, Kastel Cündo, Dikmetaş, Zeytinak, Arpaviran ve Dayr Savvan köyleri ile Sirgaya ve Nebi Huri Tepeleri ile Cemiliyye köy altı yerleşimi.

Afrin'deki terör hedefleri savaş uçakları, obüs topları ve çoklu roketatarlarla vuruldu

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Hatay'ın karşısındaki terör mevzileri, savaş uçakları, obüs topları ve çoklu roketatarlarla ateş altına alındı.

Hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin'de YPG/PKK-DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, halkı terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla TSK tarafından 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.

Harekat kapsamında Afrin'in batısında yer alan teröristlere ait mevziler, savaş uçakları, obüs topları ve çoklu roketatarlarla vuruldu.

Bombalanan alanlardan yükselen duman, Hatay sınır hattından da görüldü.

Kaynak: AA