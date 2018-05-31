Afrin'de 4500 terörist etkisiz hale getirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da TESK Esnaf İftarı programında konuştu. Erdoğan'ın konuşmasından önemli başlıklar şöyle:

"Afrin'de 4500 teröristi etkisiz hale getirdik"

"Afrin'de 4500 teröristi etkisiz hale getirdik. Terör örgütünün sivilleri canlı kalkan olarak kullanacak kadar alçaklaşmasına rağmen bir tek masumun zarar görmesine izin vermedik."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'de 4 bin 500 teröristi etkisiz hale getirdik.https://t.co/qHtnyhesbn pic.twitter.com/MfwCYYdIHc — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 31 Mayıs 2018

"Fırat Kalkanı'nda 3000 DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdik"

"Fırat Kalkanı Harekatı'nda özellikle Cerablus'ta attığımız adımlar ortada. Bütün bunlar yapılırken 3000 DEAŞ mensubunu etkisiz hale getirdik."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fırat Kalkanı Harekatı'nda özellikle Cerablus'ta attığımız adımlar ortada. Bütün bunlar yapılırken 3000 DEAŞ mensubunu etkisiz hale getirdik.https://t.co/qHtnyhesbn pic.twitter.com/49geU3cq7A — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 31 Mayıs 2018

"Hamdolsun kendi İHA ve SİHA'mızı üretiyoruz"

"Savunma sanayinde yüzde 20'ler düzeyindeki yerli üretim oranını yüzde 65'e çıkardık. Kendi güvenlik güçlerimizle birlikte dünyanın farklı ülkelerinde artık bizim ürettiğimiz silahlar, arazi araçları, hücumbotlar, korvetler kullanılıyor. Hamdolsun artık biz insansız hava araçlarımızı üretiyoruz, artık biz silahlı insansız hava araçlarımızı da üretiyoruz. Eskiden Amerika'nın kapısına gidiyorduk, maalesef 'Bugün git yarın gel'. Sonunda 'Kongreden izin çıkmadı.' diyorlardı. İsrail'den aldık 10 tane, onun da birkaç tanesi arızalandı, ondan sonra tamiratı için akla karayı seçtirdiler bize. Fakat şimdi artık biz kendi SİHA'larımızı, İHA'larımızı yapar hale gelince elhamdülillah artık böyle bir derdimiz yok."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunma sanayinde %20'lerde olan üretim oranını %65'e çıkardık.https://t.co/qHtnyhesbn pic.twitter.com/giH8FLaYAj — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 31 Mayıs 2018

"Ekonomide 3,5 kat büyüdük, milli gelir 11 bin dolara yükseldi"

"16 yılda Türkiye ekonomide 3,5 kat büyüdü. Kişi başına düşen milli gelir 3 bin 500'den yaklaşık 11 bin dolara yükseldi. IMF kapılarında birkaç milyar dolar için yalvaran bir ülkeden insani adımlarda dünya birincisi bir Türkiye'ye kavuştuk. Hatırlayın 23,5 milyar dolar IMF'ye borcumuz vardı, bunu ödedik, en son 2013, sıfırladık. Bizim şimdi IMF'ye borcumuz yok. Tam aksine onlar bizden borç istedi. Biz de arkadaşlara 'Verin.' dedik. Ne istiyorlardı? 5 milyar avro. Baktılar ki bu çılgın Türkler bize borç verecek, vazgeçtiler."

"Yeni dönemde yeni teşvik paketlerini esnafın istifadesine sunacağız."

"Siyasetin çıraklarına Türkiye emanet edilmez"

"Çırağa dükkan teslim edilmez. Siyasetin çıraklarına da Türkiye emanet edilmez. Siyasette hiçbir başarısı, hiçbir tecrübesi olmayanlara ülkenin yönetimini asla veremeyiz."

"Tüm vatandaşlarımı TL'ye geçmeye davet ediyorum"

"Tüm vatandaşlarımızı varlık barışından faydalanarak yurt dışında veya sistem dışında tuttukları paralarını bankalarımıza yatırmaya davet ediyorum. Aynı şekilde döviz hesabı olan vatandaşlarımızı da Türk Lirasına geçmeye davet ediyorum. Gelin Türkiye'nin ekonomisini ve istikrarını döviz kuru üzerinden sarsmaya çalışanlara hep birlikte derslerini verelim."

Kaynak: TRT Haber