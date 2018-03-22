  • 22 MART 2018, PERŞEMBE

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Afrin'de 4 köy terörden arındırıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu, Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in Baay, Kafer Nabu, Başufah ve Burj Haydar köylerini teröristlerden temizledi.

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Afrinde 4 köy terörden arındırıldı

TSK'nın, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) desteğiyle sürdürdüğü harekat kapsamında terör örgütü YPG/PKK'ya ait sığınak, barınak ve mağaraları imha eden, Afrin ilçe merkezi ile belde ve köyleri örgütün işgalinden kurtaran Mehmetçik, terörden temizlenen alanlarda görevini büyük kararlılıkla sürdürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin'de 4 köyü daha teröristlerden kurtardı.

TSK ve ÖSO, Afrin'in ilçe merkezinin güneyinde teröristlere yönelik sürdürdüğü operasyonlar kapsamında, Baay, Kafer Nabu, Başufah ve Burj Haydar köylerini YPG/PKK-DEAŞ'tan arındırdı.

TSK ve ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 18 Mart'ta Afrin ilçe merkezi ile ilçenin kuzeyi, doğusu ve batısındaki noktaların tümünü ele geçirmişti.

Afrin bölgesi, ilçe merkezi ile Racu, Bülbül, Şeyh Hadid, Cinderes, Şeran ve Mabatlı olmak üzere 6 beldeden oluşuyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı
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