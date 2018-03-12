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Buradasınız : » » Afrin'de 4 köy daha teröristlerden arındırıldı

Afrin'de 4 köy daha teröristlerden arındırıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Afrin'de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı planlandığı şekilde sürüyor. TSK ve ÖSO birlikleri Afrin'de 4 köyü daha teröristlerden arındırdı.

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Afrinde 4 köy daha teröristlerden arındırıldı

TSK'nın Afrin’i terör örgütlerinden arındırmak için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı başarıyla devam ediyor. Mehmetçik, 6 yıldır teröristlerin işgali altında olan Afrin'in merkezine doğru ilerliyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin'in Kibar, Zındıkan, Kile ve Gümüşburç köylerini teröristlerden temizledi.

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de 5'i belde merkezi, 155'i köy ve 33'ü kritik nokta olmak üzere toplam 193 bölgeyi kontrolü altına aldı.

Harekatta kurtarılan alanın büyüklüğü bin 100 kilometrekareyi aştı.

Dün gerçekleştirilen operasyonlarda da 18 nokta terör örgütünden kurtarılmış, Cinderes-Afrin yolu üzerinde stratejik önemdeki Bableit Havaalanı ve kritik öneme sahip Bocite Dağı temizlenmişti. 

Terör örgütü YPG/PKK'nın yığınak ve savunma hatları, büyük ölçüde Afrin ilçe merkezinde bulunuyor. Beldelerdeki sivilleri canlı kalkan yapabilmek için nüfusu zorla ilçe merkezine yönlendiren terör örgütü, merkezden Beşşar Esed rejimi ve askeri muhaliflerin kontrolündeki bölgelere gitmek isteyen Arap ve Kürt nüfusa ise engel oluyor. Sivillerin alıkonulması, Birleşmiş Milletler'den de tepki görüyor.

Kaynak: AA, TRTHaber

Etiketler: zeytin dalı, köy, afrin
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