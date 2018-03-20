Afrin'de 3 köy daha terör örgütlerinden arındırıldı

Afrin şehir merkezinin terör örgütünden kurtarılmasının ardından kırsalda da operasyonlara devam eden TSK, gün içinde gerçekleştirdiği operasyonlarda 3 köyü daha teröristlerden temizledi.

TSK ve ÖSO adım adım bölgeyi kontrol altına alıyor. Afrin'in Ayn Darah, Basutah ve Burj Abdallah köyleri de terör örgütlerinden temizlendi.

Afrin bölgesi, ilçe merkezi ile Racu, Bülbül, Şeyh Hadid, Cinderes, Şeran ve Mabatlı olmak üzere 6 beldeden oluşuyor. İlçe merkezi ile tüm belde merkezleri TSK ve ÖSO'nun kontrolünde bulunuyor.

Yürütülen Zeytin Dalı Harekatı çerçevesinde şimdiye kadar 3655 terörist etkisiz hale getirildi.

TSK'ya sevgi gösterisi

Afrin İlçe merkezi ve çevresinde arama-tarama faaliyetlerini sürdüren Mehmetçik, bölge halkı tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı. Yürütülen harekatla birlikte TSK'nın temizlediği bölgelerde huzur ve güven hakim oldu.

Askerler kendi kumanyalarının tamamını bölge halkına verdi çocuklarla sohbet etti, yakından ilgilendi. Bölge halkının sorunları terör örgütünün temizlenmesi ile birlikte büyük ölçüde azalmış oldu. Uzunca bir süredir teröristler tarafından canlı kalkan olarak kullanılan Afrin halkı sonunda huzura kavuştu.

Afrin'den ilk görüntüleri TRTHaber vermişti

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun Afrin ilçesinde kontrolü sağlamasının ardından bölgeye giren ilk televizyon kanalı TRT Haber olmuş, Türk ve dünya televizyonlarında ilk görüntüler TRT Haber ekipleri tarafından paylaşılmıştı.

Kaynak: TRT Haber