Afrin'de 29 köy daha teröristlerden kurtarıldı

Afrin ilçe merkezini direnişle karşılaşmadan ele geçiren Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), ilçede 29 köyü daha teröristlerden kurtararak, ilçe merkezinin kuzey, doğu ve batı bölgelerini tümüyle kontrolüne aldı.

TSK ÖSO, Afrin ilçe merkezini tümüyle ele geçirmesinin ardından, güvenlik çalışmalarını sürdürüyor.

Afrin şehir merkezinde kontrol sağlandı

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu, 9 mahalleden oluşan Afrin şehir merkezinde kontrolü sağladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki terör örgütlerine karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda sona gelindi. TSK ve ÖSO Harekatın 9. haftasında Afrin şehir merkezinde saat 08:30 itibariyle kontrolü sağladı.

Bölge halkı sevinçle karşıladı

9 mahalleden oluşan Afrin'i teröristlerden temizleyen TSK ve ÖSO güçleri, bölge halkı tarafından sevinçle karşıladı. Bölgede yakalanan teröristler gözaltına alındı, terör örgütüne ait bez parçaları indirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından Afrin şehir merkezi kontrol altına alınmıştır. Mayın ve el yapımı patlayıcı arama çalışmaları devam etmektedir. Şehitlerimizin ruhu şad olsun! — TSK (@TSKGnkur) 18 Mart 2018

Afrin'de tüm belde merkezleri kontrol altına alındı

TSK ve ÖSO, Afrin'de Mabatlı belde merkezini teröristlerden temizledi. Tüm belde merkezleri kontrol altına alındı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin'in Mabatlı belde merkezini de kontrolüne aldı.

TSK ve ÖSO, Afrin'in kuzeybatısındaki Mabatlı belde merkezini YPG/PKK-DEAŞ'tan arındırdı.

Böylece 08.30 sularında ele geçirilen Afrin şehir merkezinin ardından, bölgede teröristlerin işgalindeki son belde merkezi de kurtarılmış oldu.

Mabatlı beldesinin kuzeyi, Cinderes beldesinin batısı ve Şeyh Hadid beldesinin doğusundaki bazı köylere yönelik operasyonların hız kazanması bekleniyor.

Afrin bölgesi, ilçe merkezi ile Racu, Bülbül, Şeyh Hadid, Cinderes, Şeran ve Mabatlı olmak üzere 6 beldeden oluşuyor.

Afrin şehir merkezinden ilk görüntüler TRT Haber'de

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun Afrin ilçesinde kontrolü sağlamasının ardından bölgeye giren ilk televizyon kanalı TRT Haber oldu.

YPG/PKK'nın sözde yönetim binasına Türk bayrağı çekildi

Afrin şehir merkezini tümüyle ele geçirmesinin ardından, güvenlik çalışmalarını sürdürüyor. Şehir merkezindeki hükümet binasına Türk bayrağı çekildi.

Türk tankları Afrin'e böyle girdi

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu, Afrin merkezini kontrol altına aldı. Tam kontrol altına alınan bölgelerde EYP'ler etkisiz hale getiriliyor.

Afrin'de Mehmetçik'ten zafer pozu

Afrin Şehir Merkezi'ni teröristlerden temizleyen Mehmetçik, hilal oluşturarak zafer pozu verdi.

TSK, Zeytin Dalı Harekatı'nın bilançosunu açıkladı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 3603 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO güçleri Afrin merkezini kontrol altına aldı. İşte Zeytin Dalı Harekatı'nın 58 günlük bilançosu. pic.twitter.com/iLJZ8aKVI2 — TRT HABER (@trthaber) 18 Mart 2018

Sivillerin emniyeti için gereken tüm tedbirler alındı

Afrin’de yaşayan sivillerin emniyeti için gereken tüm tedbirler alındığını belirtirdiği açıklamada, "PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerinin baskı ve zulmünden kurtulmak için bölgeden ayrılan masum halkın güven ve huzur içinde yaşayabileceği geçici barınma kamplarının tesis edilmesi maksadıyla ilgili kurumlarla koordineli olarak faaliyetlere devam edilmektedir." denildi.

Teröristlerden temizlenen Afrin şehir merkezinde mayın arama-tarama faaliyeti yürütülüyor.https://t.co/AVI6oygAAE pic.twitter.com/pKct1m06NS — TRT HABER (@trthaber) 18 Mart 2018

Mayın ve el yapımı patlayıcı arama çalışmaları devam ediyor

18 Mart 2018 tarihi itibariyle Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından Afrin şehir merkezi kontrol altına alınırken, bölgede mayın ve el yapımı patlayıcı arama çalışmaları sürdürülüyor.

46 asker şehit oldu, 225 asker yaralandı

Harekât kapsamında terör örgütü mensupları ile girilen çatışmalarda bugüne kadar 46 asker şehit olurken, 225 askerde yaralandı.

Açıklamada harekatın, Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan, Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edildiği belirtildi.

Mehmetçik Afrin'de komando marşı okudu

Zeytin Dalı Harekatı'nın 58. gününde Afrin'de kontrol sağlandı. Şehir meydanında bir araya gelen Mehmetçik, hep bir ağızdan komando andını okudu.

Mehmetçik Afrin'de komando marşı okudu

Zeytin Dalı Harekatı'nın 58. gününde Afrin'de kontrol sağlandı. Şehir meydanında bir araya gelen Mehmetçik, hep bir ağızdan komando andını okudu.

Dünya basınının gözü Afrin zaferinde

Uluslararası basın yayın organları, TSK'nın ÖSO ile birlikte Afrin’i terörden temizlemesini, son dakika gelişmesi olarak duyurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'de terör örgütlerine karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda TSK ve ÖSO birlikleri, Afrin şehir merkezinde saat 08:30 itibarıyla kontrolü sağladı. Uluslararası medyanın da yakından takip ettiği harekattaki bu gelişme, geniş yankı uyandırdı.

Kaynak: TRT Haber