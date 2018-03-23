Afrin ve Sincar'daki operasyonlarda 3732 terörist etkisiz hale getirildi

Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Beyoğlu 6. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, salonu dolduran partilileri "evinde" görmekten mutluluk duyduğunu dile getirdi. Kuruluşundan bugüne AK Parti Beyoğlu Teşkilatı'nda görev yapmış partililere şükranlarını sunan ve bugün hayatta olmayanlara Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, kongrenin Beyoğlu, İstanbul, ülke, millet ve demokrasi için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Ana kademe, kadın kolları ve gençlik kollarından seçimler için yoğun şekilde çalışmalarını isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Beyoğlu 16 Nisan halk oylamasında yüzde 50'lik 'Evet' oranıyla İstanbul ortalamasının eh, eş seviyede kaldıysa da ben buradan tabii çok daha iyi bir netice bekliyordum. Evimiz. Evimizden tabii ki daha fazla oyun gelmesi gerekirdi, bu gelmedi. Ama şimdi diyorum ki hedef inşallah Mart 2019. 2019'da Beyoğlu sandıkları patlatmaya hazır mı? Şimdiden kolları sıvamak gerekiyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burası birilerinin ısrarla sembolleştirmeye çalıştığı bir yer olmasına rağmen tercihini daima AK Parti'den yana kullanarak adeta herkese ders veren bir ilçemizdir. Beyoğlu bu. Beyoğlu'nda AK Parti bayrağını daha yükseğe çıkaracağınız hususunda sizlere güveniyorum. Çünkü hatırlayın biz burada geçmişi itibarıyla bir şeyler yaşadık. Neydi bu? 89 Beyoğlu Belediye seçimleri. Bizim geçmişimizde hakikaten aslında çıkışımızın başladığı bir yerdi. 89'da oyunlar oynandı ama 94'te bu oyunlar kökünden bozulmuş oldu."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"İhanet çetelerine teslim olmuş olsaydık, tek bir adım atamazdık"

'Türkiye'nin sınır ötesinde ne işi var' diyen her kişi her kesim birliğimizden, bütünlüğümüzden, geleceğe güvenle bakmamızdan rahatsızlıklarını dışa vuruyor. Türkiye'de son 15 yıldır ne yaptıysak bunlara rağmen yaptık. Bu ihanet çetelerine teslim olmuş olsaydık, tek bir adım dahi atamazdık.

"Bizi bölemeyecekler"

Değerli kardeşlerim, Akif'in dediği gibi, Cehennem olsa gelen göğsümüzde söndürürüz. Bu yol ki hak yoludur dönme bilmeyiz, yürürüz. Değil mi ortada bir sine çarpıyor yılmaz. Cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz. Sinemiz bir çarptığı sürece bu cephenin yıkılmayacağından eminiz. İşte bunun için her fırsatta diyoruz ki, bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Bizi bölemeyecekler, ezanımızı susturamayacaklar...

"İstanbul'un tüm ilçeleriyle birlikte dimdik duracağız"

Bir yandan ülkemizin güvenliğini sağlarken, demokrasiyi güçlendirirken, ekonomisini büyütürken diğer yandan da şehirlerimizin gelişmesine, kalkınmasına yönelik projeleri birer birer hayata geçiriyoruz. Beyoğlu, konumu itibarıyla İstanbul'un dört bir köşesindeki hizmetleri en iyi görebilecek yerdedir.

Bugüne kadar hiçbir beşeri gücün önünde eğilmedik. Biz sadece ve sadece Allah'ın huzurunda rükuda ve secdede eğildik. İstanbul'un tüm ilçeleriyle birlikte, hele hele sizlerle birlikte dimdik duracağız. hiçbir zaman Allah'ın izniyle bizleri sindiremeyecekler. 16 yıldır sindiremediler, 15 Temmuz'da sindiremediler, 17-25 sindiremediler. Hiç endişe etmeyin. İstanbul'un tüm ilçeleriyle birlikte Beyoğlu'nda da atılan bütün adımlar ortada. İlçemizde bugüne kadar yaptığımız hizmetlere baktığımızda, buradan aldığımız desteğin öyle körü körüne olmadığını görüyoruz. Beyoğlu Belediyemiz ismine ve imajına uygun şekilde teknolojiyi en iyi kullanan kurumlarımızdan biridir. Vatandaşlarımızın belediyedeki işlerinin yüzde 95'inin online ortamd takibi mümkün hale gelmiştir.

"Bunların inlerine kadar gireceğiz"

Kardeşlerim, biz ülkemize ve milletimize yaptığımız işte bu hizmetleri her anlamda çoğaltmanın gayreti içindeyken birileri kendince ülkemize çelme takmakla meşgul. Türkiye'nin Afrin operasyonundan herkesin rahatsız olmaya hakkı olabilir ama bu ülkenin ekmeğini yiyen, suyunu içen, havasını soluyan hiçkimsenin böyle bir hakkı yoktur. İşte geldiğimiz nokta ortada, biz terör örgütleriyle mücadelemizi verdik. 35 bin insanımız ne yazık ki teröre kurban gitmiştir. Biz ne yaptık? Gabar'a girdik, Cudi'ye girdik, Tendürek'e girdik, Besler Deresi'ne girdik. Ne dedik? Nereye girerlerse girsinler bunların inlerine kadar gireceğiz.

"Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3732 oldu"

Bir gece ansızın Afrin'e girebiliriz dedik ve girdik. Şu an itibarıyla Afrin ve Sincar'daki etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3732 oldu. Mücadelemiz devam ediyor. Edecek mi? Edecek...

"Bu tür teröristler o markaya leke sürüyor"

Bir üniversitemizde şehitlerimizin hatıralarını yad etmek için düzenlenen etkinliğe tahammül edemeyen zihniyet bu ülkeye ve millete ait değildir. 'Efendim bu üniversite çok popüler bir üniversite, çok kalite bir üniversite, bu üniversite marka bir üniversite...' Tamam da bu üniversitesin içinde affedersiniz bu tür teröristler olduktan sonra, bu tür terörist öğrenci olduktan sonra bunlar o markaya leke sürüyor. Şu anda biz onlarla ilgili gereğini yapıyoruz, yapacağız da...

Okul koridorlarında, kantinlerinde, bahçelerinde adeta terör estiren bu çapulculara kesinlikle meydanı bırakmayacağız. Bu da böyle biline.

"Bu millet Osmanlı tokadını bunlara farklı atar"

Afrin zaferi ilan edilince CHP utanmadan, sıkılmadan kultmaya kalktı, sıkıysa kutlama, yoksa bu millet Osmanlı tokadını bunlara farklı atar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir üniversitemizde şehitlerimizin hatıralarını yad etmek için düzenlenen etkinliğe tahammül edemeyen zihniyet, bu ülkeye ve millete ait değildir.https://t.co/v13GNnu90T pic.twitter.com/wRpMM30pNK — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 23 Mart 2018

"Bölücüleri destekleyenlerle ülkenin ve milletin yanında saf tıtanlar ayrışıyor"

Şimdi ittifaklar yavaş yavaş şekilleniyor. Bölücüleri destekleyenlerle ülkenin ve milletin yanında saf tutanlar her geçen gün biraz daha ayrışıyor. Biz milletimizle çıktığımız siyaset yolculuğunda hep doğru bildiğimiz istikamette ilerleyerek bugünlere kadar geldik. İnşallah bundan sonra da aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun.

Ayrıntılar geliyor...