Afrin ve 6 belde merkezi 58 günde terörden arındırıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Ocak'ta ilk sinyalini verdiği Zeytin Dalı Harekatı'nda, Afrin'deki yüzlerce yerleşim yerinin teröristlerden arındırıldığı yoğun bir süreç yaşandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, 20 Ocak'ta Kütahya'da AK Parti 6. Olağan İl Kongresinde yaptığı açıklamada, Afrin operasyonun ilk sinyallerini vermişti. Erdoğan'ın, "Afrin operasyonu sahada fiilen başlamıştır. Bunu Münbiç takip edecek." açıklamasının ardından, Türk savaş uçakları aynı gün saat 17.00'de Afrin'de terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'ın noktalarını bombaladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) operasyona yönelik ilk açıklamasında, saat 17.00'de başlayan harekatın isminin "Zeytin Dalı Harekatı" olduğunu açıkladı.

Harekatın 3. gününde TSK, Afrin'in doğusundaki Azez'den operasyon başlattı. Operasyonda çok sayıda Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) unsuru da yer aldı.

TSK ve ÖSO, 28 Ocak'ta Afrin'in doğusundaki Azez'den sabah saatlerinde terör örgütü YPG/PKK işgalindeki Burseya Dağı'na yönelik operasyon başlatarak, stratejik önemdeki dağı ele geçirdi.

6 belde merkezi ele geçirildi

TSK ve ÖSO birlikleri, 1 Şubat'ta kara operasyonu kapsamında, ilçenin kuzeyindeki Bülbül belde merkezine yönelik başlattığı operasyonda, bölgenin kontrolünü sağladı.

İlçenin kuzey, batı ve doğusundan başlatılan kara harekatında ilerleyen TSK ve ÖSO birlikleri, 26 Şubat tarihinde TSK ve ÖSO'nun Afrin'de teröristlerden kurtardığı hilal şeklindeki alan sayesinde, muhaliflerin kontrolündeki Fırat Kalkanı ve İdlib bölgeleri arasında kara bağlantısı oluştu.

Türkiye sınırında teröristlerin işgalindeki bölgelerin temizlenmesinin ardından iç bölgelere yönelik operasyonlar hız kazandı.

3 Mart tarihine girildiğinde ilçenin kuzeybatısındaki Racu belde merkezi de ele geçirildi.

TSK ve ÖSO birlikleri, terörden temizledikleri bölgelerde bir yandan güvenlik çalışmalarını sürdürürken diğer yandan da ilerleyişlerini sürdürerek 4 Mart'ta Şeyh Hadid belde merkezinin kontrolünü sağladı.

6 Mart tarihine girildiğinde ilçenin kuzeydoğusundaki Şeran beldesi teröristlerden temizlenerek, Azez tarafından başlatılan kara operasyonunda hızla ilçe merkezine doğru ilerleme kaydedildi.

8 Mart'ta ise ilçenin en önemli beldelerinden Cinderes, TSK ve ÖSO'nun ele geçti.

5 belde merkezinin teröristlerden temizlenmesinin ardından ilçe merkezine doğru ilerleyiş daha da hız kazandı.

13 Mart tarihine girildiğinde Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde, 12 Mart tarihinden itibaren Afrin kent merkezinin kuşatıldığı bildirildi.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin şehir merkezi bu sabah 8:30 itibariyle tamamen kontrol altına alınmıştır.https://t.co/J49ZOdAw4j pic.twitter.com/aTlS2ySiIb — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 18 Mart 2018

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale'de 18 Mart Stadyumu ve Şehitler Abidesi'nde düzenlenen 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 103. yılı törenlerinde yaptığı konuşmada, "Bir müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Afrin şehir merkezi Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin desteğindeki Özgür Suriye Ordusu mensupları tarafından bu sabah 08.30 itibarıyla tamamen kontrol altına alınmıştır." diyerek ilçe merkezinin alındığının müjdesini verdi.

İlçe merkezinin düşmesiyle, TSK ve ÖSO birlikleri, ilçedeki son belde olan Mabatlı merkezinin kontrolünü ele geçirdiklerini açıkladı.

TSK ve ÖSO'nun 58. gününe giren harekatında 273'ten fazla bölge teröristlerden temizlendi.

Kaynak: AA