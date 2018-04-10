Afrin, Türkiye’nin katkısıyla hızla ayağa kalkacak

Hatay Valisi Erdal Ata, TSK'nin başarıyla yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'ndan sonra Afrin'in terörist unsurlardan temizlendiğini hatırlatarak, ilçede ve çevresinde hayatın normale dönmesi ve kamu hizmetlerinin organizasyonu konusunda Hatay Valiliği'nin görevlendirildiğini belirtti.

“Tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız sahadalar”

Afrin'de ihtiyaçların tespiti ve yapılacaklar konusunda harekete geçtiklerini belirten Ata, "Biz de oradan sorumlu 2 vali yardımcısı, 4 kaymakam görevlendirdik. Diğer tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız da sahadalar. Mevcut durumun ne olduğunu, ihtiyaçların tespiti konusunda çalışmalar yapıyorlar. Bir taraftan da çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Mesela Devlet Su İşleri Afrin'deki depolara su vermeye başladı. Şebeke ve hatlarda arızalar var mı yok mu onların tespit çalışmaları yapılıyor” dedi.

“Tüm kamu hizmetleri için azami gayret gösteriyoruz”

Ata, “Kırıkhan, Reyhanlı ve Hatay Büyükşehir Belediyemiz orada mahalli nitelikte bir takım ihtiyaçların karşılanması için gayret gösteriyor. AFAD ve Kızılay ekiplerimiz sürekli orada mağdur insanlara gıda, erzak ve çeşitli ihtiyaç malzemelerinin dağıtımını yapıyorlar. En kısa süre içinde orada hayatın normale dönmesi, 7 yıldan beri bölgede terörün elinde esir düşmüş olan halkın huzurunun sağlanması ve tüm kamu hizmetleri için azami gayreti gösteriyoruz" dedi.

Eğitim ve sağlık alanlarındaki çalışmalar

Vali Ata, çocukların eğitimlerini de çok önemsediklerinin altını çizerek, Afrin'deki okulların mevcut durumu ve ihtiyaçlarının tespit çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Bu yılki eğitim ve öğretim yılının bitmesine kısa bir süre kaldığını anımsatan Ata, "Şu anda bizim yaptığımız çalışmalar daha ziyade 2018-2019 eğitim öğretim yılının başlangıcında okulların herhangi bir ihtiyacının kalmadan yeni eğitim ve öğretim dönemine hazır hale getirilmesi yönünde. Öğretmenlerin tespiti, okulların ihtiyaçlarının tamamlanması, kırtasiyedir, donanım malzemeleridir... Ne tür ihtiyaçlar varsa bunlar yapılarak yerine getirilecek" diye konuştu.

Ata, bu hafta itibarıyla Afrin'de sağlık hizmetlerinin verilmeye başlayacağını ve bu konuda da Hatay İl Sağlık Müdürlüğü ile ekiplerinin gayet iyi çalışmalar yaptığını söyledi.

Afrin'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de sağlık konusunda çok büyük destek verdiğini dile getiren Ata, şunları aktardı:

"Orada hayatın normale dönmesi için bizim ilimizdeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarının Ankara'nın da desteğiyle en kısa süre içinde iyi sonuçlar alacağı kanaatindeyiz. Afrin'de mevcut hastaneler var. Bakımı, onarımı tıbbi araç gereç ve donatım ihtiyaçları karşılanacak. Bir takım hastaneleri teröristler bölgeyi terk ederken tahrip etmişler. Onları hizmet verebilir hale getireceğiz. Diğer taraftan da mobil sağlık araçlarıyla bölge halkına hizmet verilecek."

Kaynak: AA