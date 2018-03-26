Afrin sokaklarında hayat canlanıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) halkın güvenle evlerine dönmesini sağlamak için Afrin'in merkezindeki çalışmaları devam ederken, halk da normal yaşamına dönmeye çalışıyor.

Merkezdeki caddelerde hareketlilik arttı. Aralarında fırın, berber ve lokantanın da olduğu bazı dükkanlar hizmet vermeye başladı. Seyyar satıcıların da yer almaya başladığı sokaklarda çocuklar top oynuyor, vatandaşlar dolaşıyor.

Afrin merkezde terör örgütünün izleri de görülüyor. Duvarlarda terör örgütü lehine resimler ve yazılar yer alıyor.

TSK'nın geceleri devriye gezmeye devam ettiği ilçede, yardım kuruluşlarının sıcak yemek dağıtımı da sürüyor.

Mehmetçiğin ilçelerde bulunmasından büyük mutluluk duyduklarını ifade eden vatandaşlar, daha önce özgürce sokağa çıkamadıklarını, teröristlerin gençleri zorla silah altına almak için kaçırdığını söyledi.

Kaynak: AA