Afrin sınırında 'Fetih Marşı' yankılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütü PYD/YPG'nin yuvalandığı Afrin'e operasyonunun fiili olarak başladığını açıkladı.

Açıklamayla aynı dakikalarda Hatay'ın Hassa ilçesinde Afrin sınırında devriye atan bir zırhlı askeri aracın müzik çalarından yüksek seste Fetih Marşı çalındığı duyuldu.

Afrin'deki terör hedefleri vuruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin operasyonu sahada fiilen başlamıştır

Askeri araç daha sonra Yağmur Hudut Karakolu'na doğru ilerledi.

Afrın sınırına büyük sevkiyat

Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu askerleri Fırat Kalkanı bölgesinden 3 ayrı konvoy ile geniş güvenlik önlemleri altında Hatay’ın Afrın sınırına geldi.

Onlarca otobüs, çekici ve araçlar ile son yılların en büyük sevkiyatı Afrın sınırına Kilis üzerinden sevk edildi.

Elbeyli ilçesinden hareket eden konvoylar, Kilis çevreyolunu takip ederek, Kilis-Hatay karayolu üzerinden Afrın sırına hareket etti.

Binlerce Özgür Suriye Ordusu ile Türk askerlerini taşıyan otobüslerin yanında Özgür Suriye Ordusunun kullandığı araçlarda çekiciler yardımı ile sınır hattına taşındı.

8 tonluk beton mevziler sınırda

Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar ve iş makineleri de Hatay'a ulaştı.

Afrin sınırındaki askeri karakolların çevresindeki mevziler de güçlendirilmeye devam ediliyor.

Ağırlığı 8 ton civarında olan, yaklaşık 2 metre yükseklik ve genişlikteki dev bloklar, araçlarla sınır birliklerine taşındı.

Kaynak: İHA/AA