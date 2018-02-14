  • 14 ŞUBAT 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Afrin şehidine haciz girişiminde bulunan avukat için disiplin soruşturması

Afrin şehidine haciz girişiminde bulunan avukat için disiplin soruşturması

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Afrin şehidi Musa Özalkan'ın emekli ikramiyesine ve aracına haciz işlemi başlatan avukat Emine Gün'le ilgili açıklama yaptı.

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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Afrin şehidi Musa Özalkan'ın ikramiyesine haciz işlemiyle ilgili olarak, Yozgat Barosuna, avukat hakkında gerekli disiplin işlemlerinin yapılması için müracaatta bulunduk. Baroya çağrım: Bu konudaki disiplin hükümlerinin gereğinin yapılarak, dosya ile ilgili gerekli incelemenin bir an evvel yapılmasını bekliyoruz." dedi.

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Gül,"Kanuna, ahlaka, adaba, avukatlık mesleğine asla yakışmayacak tutumdur. Şehadet haberinden sonra gelecek paraya tahsilat yapayım düşüncesiyle icra takibi yapayım diye düşünmek kabul edilebilir tutum değil. Teknik olarak da mesleki olarak da avukatın yapmış olduğu işlemin geçerliliği yok." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Gül, haciz girişiminde bulunan avukat ile ilgili "Meslekten çıkarılmayı baro değerlendirecek, biz de takip edeceğiz." dedi.

TRT Haber

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı, musa özalkan, icra takibi, haciz, afrin, abdulhamit gül
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