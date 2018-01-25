Afrin kırsalındaki terör hedefleri ateş altında

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından hudutlarda, bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ üyesi teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak için 20 Ocak Cumartesi günü başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı" devam ediyor.

En az 303 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, "Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 6 hedef imha edildi. Harekat kapsamında şu ana kadar en az 303 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.

Afrin kırsalındaki hedefler ateş altına alındı

Hatay hudut hattında konuşlu TSK birlikleri, Afrin'de tespit edilen terör örgütü mevzilerine sabah saatlerinden bu yana aralıklarla çok sayıda obüs ve top atışı gerçekleştirdi.

Zeytin Dalı Harekatı'nın "gözü" kapılarını açtı

ÖSO tüm zorlukları özgür Afrin için aşıyor

Zeytin Dalı Harekatı'nda bir köy daha terörden arındırıldı

Terör mevzileri hem havadan hem karadan milli silahlarla vuruldu

Dünya Zeytin Dalı Harekatı'nı konuşuyor

Mehmetçik silah arkadaşlarını unutmadı

Teröristlerce açılan atış sonucu şehit düşen Piyade Üsteğmen Oğuz Kağan Usta, Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın isimleri Mehmetçik tarafından 106 milimetrelik havan mühimmatına yazıldı.

Mehmetçik, şehit olan silah arkadaşlarını unutmadı... Şehitlerin ismi teröristleri vuran 106 milimetrelik havan mühimmatına yazıldı.https://t.co/WFKt78CwGg pic.twitter.com/rArqJZv4Rm — TRT HABER (@trthaber) 25 Ocak 2018

Harekatın beşinci günü itibarıyla 287 terörist etkisiz hale getirildi

TSK, Zeytin Dalı Harekatı sırasında beşinci gün itibarıyla en az 287 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Harekatın beşinci gününde terör örgütüne ait 47 hedef hava kuvvetlerimize ait 27 uçakla imha edildi.

Zeytin Dalı Harekatı'nın başladığı günden bu 287 terörist etkisiz hale getirildi, 261 hedef vuruldu.https://t.co/nxuk32nio4 pic.twitter.com/zYN9CyGpYz — TRT HABER (@trthaber) 25 Ocak 2018

PYD/PKK'nın Afrin'de ele geçen mevzileri görüntülendi

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu mensupları, bölgeyi teröristlerden temizlerken ele geçirilen hendek ve beton tüneller, terör örgütünün yaptığı hazırlığı da gözler önüne serdi.

Mehmetçik Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, PYD/YPG'nin açtığı tünelleri ve terör örgütünün Burseya Dağı'nın çevresinde hazırladığı silindir mevzileri ele geçirdi.https://t.co/Q3Y1uUZw8R pic.twitter.com/EGKfAPNMid — TRT HABER (@trthaber) 24 Ocak 2018

ATAK'lar terör hedeflerini Cirit'le vurdu

Bu arada, Afrin'in batısında belirlenen terör hedefleri, gece boyunca aralıklarla tanklarla vurulurken harekatta yerli üretim taarruz helikopteri T-129 ATAK da ilk kez görev yaptı.

Terör örgütü hedeflerinin kara unsurlarınca lazer sistemleriyle titizlikle işaretlenmesinin ardından T-129 ATAK helikopterleri, bölgeyi ateş altına aldı.

Gecenin karanlığını aydınlatan atışlar, tam isabetle vurulan terör hedefleri. Yerli ve milli ATAK Helikopterleri Zeytin Dalı Harekatı’nda görevde…https://t.co/cIYgTGVZsu pic.twitter.com/NCBJYM9XZz — TRT HABER (@trthaber) 24 Ocak 2018

Teröristlerin bulunduğu alanları vuran helikopterler, harekat sırasında yerli üretim "Cirit" lazer güdümlü füzelerini de kullandı.

Afrin bölgesine askeri sevkıyat devam ediyor

Türkiye'nin çeşitli illerinden Hatay'a gönderilen tank ve zırhlı personel taşıyıcılar, birliklere takviye amacıyla sınır hattına yönlendirildi.

Askeri araçlardan bazıları, huduttaki son kontrollerin yapılmasının ardından Afrin'e sevk edildi.

Harekat, Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK'nin terörle mücadeleye yönelik ilgili kararlarıyla BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde terör hedeflerini vurmaya dönük, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra ediliyor.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında askeri sevkiyatlar devam ediyor. Hatay'a ulaşan tank ve askeri araçlar sınır hattına sevk edildi. pic.twitter.com/AJK3o2ZtRt — TRT HABER (@trthaber) 24 Ocak 2018

Güvenli ilerleme ve tahkimat

PYD/PKK, Afrin'i Temmuz 2012'de Beşşar Esed rejiminden devraldıktan sonra, ilçe örgütün iç savaş boyunca en fazla yuvalandığı alanlardan biri haline geldi.

TSK ve ÖSO, yaklaşık 6 yıldır örgütün yoğun biçimde yuvalandığı ve tuzaklar kurduğu Afrin'deki ilerleyişi, güvenli şartlarda yapmaya öncelik veriyor.

Bu şekilde 10'dan fazla nokta, Zeytin Dalı Harekatı'nın ilk 5 gününde teröristlerden arındırıldı.

Harekatın 5. gününde TSK ve ÖSO unsurları karada tahkimat yaptı.

Rejim bölgesinden PYD/PKK'ya ikmal

Öte yandan PYD/PKK, Afrin'in güneydoğusundaki Halep merkezin kuzey mahallelerinden Nubul ve Zehra üzerinden Afrin’e terörist, mühimmat ve çeşitli malzemeleri geçirmeye devam ediyor.

Söz konusu ikmal, harekat öncesinde yoğunlaşmıştı.

Terör örgütü, ABD'nin Haseke ve Rakka'daki üslerinden kendisine ilettiği mühimmatı ve Pentagon-CIA-Kandil ortaklığıyla eğitilen terörisleri Afrin'e, Esed rejimi kontrolündeki Nubul ve Zehra üzerinden geçirmeyi sürdürüyor.

Pentagon'un dün akşam, bu bağlantıyı tespit etmeleri halinde örgüte verecekleri desteği kesecekleri uyarısının nasıl sonuçlanacağı ise merakla bekleniyor.

Harekatla ilgili en önemli gelişmelerden biri de PYD/PKK'nın Afrin'de hapishanelerde tuttuğu DEAŞ'lı teröristleri, TSK ve ÖSO'ya karşı savaşmaları koşuluyla serbest bırakması oldu.

Doğrudan Türkiye'deki sivilleri hedef aldı

Afrin'de sıkışan terör örgütü, Türkiye'nin sınır illerindeki sivilleri doğrudan hedef aldı.

Afrin topraklarından ateş menzilindeki Hatay'a 8, Kilis'e 15 adet roket ya da havan saldırısı düzenleyen teröristler, iki sivilin ölümüne neden oldu.

Saldırılarda 3'ü çocuk 56 sivil de yaralandı.

Örgüt kara propagandayla güç aradı

Afrin operasyonu, sosyal medyanın ana gündem maddelerinden biri oldu.

Twitter'da ilk gün Türkiye'de gündemi oluşturan konular (trend topic/TT) listesinde #AfrinOperasyonu, ve #ZeytinDalıHarekatı hashtag'leri ilk iki sırada yer aldı. Sosyal medya kullanıcıları genelde operasyonu destekleyen paylaşımlar yaptı.

İlerleyen günlerde de bu etiketler TT listesinin ilk 5’i içinde yer alırken, hem Türkiye hem dünya TT listelerinde #TurkeyMovesForPeace, #BabyKillerPKK, #MilliMesele ve #VarOlsunTürkOrdusu etiketleri yoğun olarak kullanıldı.

Bu arada PKK'nın, Zeytin Dalı Harekatı'nı sosyal medyada manipüle etmek için talimat verdiği Türk istihbaratı tarafından ortaya çıkarıldı. AA, manipülasyon kampanyası kapsamında çeşitli iddialarla servis edilen çok sayıda fotoğrafın gerçekte hangi olaylara ait olduğunu ortaya çıkardı.

Örneğin, sosyal medyaya servis edilen "TSK tanklarının yakıldığı" iddiasıyla paylaşılan görüntülerden birinin Yemen'de çekildiği, diğerinin ise 10 Aralık 2017 tarihli bir habere ait olduğu belirlendi.

"Afrin'de esir alınan Türk askerleri" iddiasıyla paylaşılan fotoğrafın da 23 Şubat 2015 tarihli olduğu ortaya çıkarken "YPG'nin TSK askerlerini yaraladığı" iddiasıyla paylaşılan asker fotoğrafının da Manisa'da çekildiği tespit edildi.

Twitter’da "TSK’nın sivilleri hedef aldığı" iddiasıyla paylaşılan sedyedeki çocuk fotoğrafının, 29 Ağustos 2017’de Suriye’nin kuzeyindeki Mare kentinde, ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri’nin saldırısında çekildiği belirlendi.

AA’nın ifşa ettiği sosyal medyada kara propaganda haberlerinin ardından, söz konusu fotoğrafları paylaşan kullanıcıların bir kısmı, kendi destekçilerinden gelen tepki nedeniyle hesaplarını kapattı, bir kısmı da paylaşımlarını sildi.

Uluslararası tepkiler

Rus yönetimi, ABD’nin PYD/PKK'ya verdiği yoğun desteğin Türkiye’yi tahrik ettiğini, harekatın da bunun kaçınılmaz bir sonucu olarak geliştiğini vurguladı.

Washington yönetiminin en sert ifadesi sivillerin durumundan çok endişeli oldukları şeklindeydi. Ancak Amerikalı yetkililer Ankara’nın meşru güvenlik kaygılarını anladıklarını bildirdi.

Tahran yönetimi, Suriye'nin toprak bütünlüğüne vurgu yaparak operasyonun en kısa sürede sona ermesi ve Türkiye-Suriye krizinin yayılmasının önünün alınması ümidini ifade etti.

Avrupa Birliği, harekatla ilgili insani durum, siyasi çözüm arayışları ve terörle mücadele konularında büyük endişe taşındığını açıkladı. Ancak Fransa, İngiltere ve Hollanda, Ankara'nın güvenlik kaygılarına anlayış gösteren bir dil kullanmayı tercih etti.

Almanya kendine özgü bir duruşla, Türkiye'nin meşru güvenlik çıkarlarına hak vermekle birlikte çatışmaların durdurulmasını talep etti.

Türkiye'nin meşru müdafaa hakkı

Genelkurmay Başkanlığı, harekatın ilk günü yaptığı açıklamada, operasyonun Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin terörle mücadeleye yönelik kararları ve Birleşmiş Milletler sözleşmesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edildiği bilgisine yer verilmişti. Açıklamada, yalnızca teröristlere ait noktaların hedef alındığı, sivillere zarar gelmemesi için her türlü hassasiyetin gösterildiği vurgulanmıştı.

Afrin, Esed rejiminin Temmuz 2012'de çatışmaksızın PYD/PKK’ya devretmesiyle, örgütün iç savaş boyunca en fazla yuvalandığı alanlardan oldu. Coğrafi yükseltileri nedeniyle Kilis'in merkezi ve Hatay'ın önemli bölümü Afrin'deki örgütün ateş menzilinde kalıyor. Örgüt, uzun yıllardır Amanos Dağları'nı Suriye'den Türkiye'ye sızmak için kullanıyor. PYD/PKK, Suriye'nin kuzeybatısından Akdeniz'e çıkmak için de Afrin'e bel bağlıyor. Terör örgütü, Afrin üzerinden Fırat Kalkanı ve İdlib çatışmasızlık bölgesini de tehdit ediyor.

Suriye topraklarının dörtte biri, Türkiye-Suriye sınırının da yüzde 65'i örgütün işgali altında bulunuyor.