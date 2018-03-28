  • 28 MART 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Afrin için Hatay'a yeni gümrük kapısı açılacak

Afrin için Hatay'a yeni gümrük kapısı açılacak

Afrin'e insani yardımların daha kolay ulaştırılabilmesini sağlamak amacıyla, Hatay'dan bölgeye geçiş için yeni bir gümrük kapısı açılacak.

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Afrin için Hataya yeni gümrük kapısı açılacak

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Zeytin Dalı Harekatı ile teröristlerden temizlediği Afrin'e insani yardımların daha kolay ulaştırılabilmesini sağlamak amacıyla, Hatay'dan bölgeye geçiş için yeni bir gümrük kapısı açılması kararlaştırıldı.

Gümrük kapısının, Hatay'ın Kumlu ilçesi Hamam Köyü yakınlarında açılması planlanıyor.

Başbakanlık'taki toplantıda, Afrin'e insani yardımların daha kolay ulaştırılabilmesini sağlamanın yolları da değerlendirildi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin Hatay ziyaretinin ardından Bakanlık Müsteşar Yardımcısı Sezai Uçarmak ve beraberindeki heyet, bölgeye giderek yapılacak çalışmalarla ilgili görüşmeler yapacak.

Yeni gümrük kapısı Hamam Köyü yakınlarına açılacak

Bakanlık ve Hatay Valiliği yetkilileriyle yapılan incelemeler sonucu söz konusu gümrük kapısının Hatay'ın Kumlu ilçesi Hamam Köyü yakınlarında açılması konusunda mutabakata varıldı.

TSK'nin Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı sonrasında bölgedeki imar, insani yardımlar ve yerleşik düzene geçilmesine yönelik koordinasyon görevi Hatay Valiliği'ne verilmişti.

Gümrük kapısının açılmasının planlandığı Hamam Köyü çevresinde karayolu altyapısının uygun olduğunu belirten yetkililer, yolun Cinderes üzerinden Afrin'e ulaştığını belirtti. Yakın zamanda gümrük kapısının açılacağı noktada saha düzeltme ve inşaat işlemlerine başlanması planlanıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı, insani yardım, hatay, gümrük kapısı, afrin
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