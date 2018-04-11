  • 11 NISAN 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Afrin için gümrük kapısı Mayıs ayında açılacak

Afrin için gümrük kapısı Mayıs ayında açılacak

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, Hatay'dan Afrin bölgesine geçiş için planlanan gümrük kapısının Mayıs ayında açılacağını belirtti.

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Afrin için gümrük kapısı Mayıs ayında açılacak

Bakan Tüfenkçi, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Zeytin Dalı Harekatı ile teröristlerden temizlediği Afrin'e yapılması planlanan gümrük kapısı hakkında açıklama yaptı.

"Konuyu Bakanlar Kurulu'na getireceğiz"

Hatay Valiliği'nin talebi üzerine Afrin'e insani yardımların daha kolay ulaştırılabilmesini sağlamak amacıyla Hatay'dan bölgeye geçiş için yeni bir gümrük kapısı açılmasının gündeme geldiğini belirten Tüfenkci, "Gümrük kapısı ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Konuyu ilgili bakanlıkların görüşüne sunduk. Görüşler geldikten sonra konuyu Bakanlar Kurulu'na getireceğiz. Çalışmalar yakın zamanda biter" diye konuştu.

"Mayıs ayının ortalarına doğru açmayı planlıyoruz"

Bölgede de incelemelerde bulunduğunu da ifade eden Tüfenkci, "Tam anlamda gümrük kapısı değil, insani yardımların daha kolay geçmesi noktasında faaliyet gösterecek bir kapı olacak. Afrin'e daha hızlı bir şekilde insani yardım ve altyapı ihtiyaçları karşılansın diye o kapıya ihtiyaç duyuldu. Oradaki ticaretin gelişmesi noktasında da önemli işlev görecek. Gümrük kapısını, mayıs ayının ortalarına doğru açmayı planlıyoruz" dedi.

Hamam köyü yakınlarında açılmasına karar verildi

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nda geçen ay yapılan toplantıda Hatay'dan bölgeye geçiş için yeni bir gümrük kapısının açılmasına karar verilmiş, Tüfenkci ile beraberindeki heyet bölgede incelemelerde bulunmuştu. Bakanlık ve Hatay Valiliği yetkilileriyle yapılan incelemeler sonucu söz konusu gümrük kapısının Hatay'ın Kumlu ilçesi Hamam Köyü yakınlarında açılması konusunda mutabakata varıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: zeytin dalı, gümrük kapısı, afrin
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