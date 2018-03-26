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Buradasınız : » » Afrin Harekatı'nda 3755 terörist etkisiz hale getirildi

Afrin Harekatı'nda 3755 terörist etkisiz hale getirildi

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Afrin Harekatı'nda 3755 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Afrin Harekatında 3755 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlar Kurulu sonrası açıklamalarda bulunan Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Afrin'de yürütülen harekatla ilgili detaylı bilgiler verdi.

Bekir Bozdağ, operasyonlarda hiç bir sivilin burnunun bile kanamadığını, bölgede yaşayan siviller için tek tehditin tuzaklanmış mayınlar olduğunu aktardı.

"Türkiye'nin Afrin'de yapacakları bitmemiştir."

yaklaşık 85 bin öğrenciye eğitim verilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirten Bozdağ, Türkiye'nin Afrin'de yapacaklarının bitmediğini söyledi.

Ayrıntılar geliyor..

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