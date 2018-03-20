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Buradasınız : » » Afrin halkı teröristleri TSK'ya teslim etti

Afrin halkı teröristleri TSK'ya teslim etti

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Afrin halkının 3 teröristi yakalayarak, güvenlik güçlerine teslim ettiğini açıkladı.

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Afrin halkı teröristleri TSKya teslim etti

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin merkezinde kontrolü ele geçiren TSK, dikkat çekici fotoğraflar paylaşmaya devam ediyor.

TSK tarafından Twitter'den paylaşılan fotoğraflar, Afrin halkının operasyondan duyduğu memnuniyeti gözler önüne serdi. 3 teröristi yakalayan Afrin halkı, teröristleri TSK'ya teslim etti.

 

 

TSK, "Afrin halkı, 3 teröristi yakalayıp Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim etti. Afrin'de halk, Türk Silahlı Kuvvetleri ile el ele" notu ile teslim edilen teröristlerin fotoğraflarını paylaştı.

Kaynak: AA

Etiketler: tsk, mehmetçik, afrin
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