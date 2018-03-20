Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin merkezinde kontrolü ele geçiren TSK, dikkat çekici fotoğraflar paylaşmaya devam ediyor.

TSK tarafından Twitter'den paylaşılan fotoğraflar, Afrin halkının operasyondan duyduğu memnuniyeti gözler önüne serdi. 3 teröristi yakalayan Afrin halkı, teröristleri TSK'ya teslim etti.

Afrin halkı, 3 teröristi yakalayıp Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslim etti. Afrin’de halk, Türk Silahlı Kuvvetleri ile el ele. pic.twitter.com/DYRwuM9zEd — TSK (@TSKGnkur) 20 Mart 2018

TSK, "Afrin halkı, 3 teröristi yakalayıp Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim etti. Afrin'de halk, Türk Silahlı Kuvvetleri ile el ele" notu ile teslim edilen teröristlerin fotoğraflarını paylaştı.

Kaynak: AA