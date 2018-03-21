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Afrin halkı 18 teröristi Türk askerine teslim etti

TSK, Afrin'de 18 teröristin muhtarlar ve halk tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildiğini açıkladı.

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Afrin halkı 18 teröristi Türk askerine teslim etti

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki terör örgütlerine karşı başlattığı operasyon şehir merkezinin ele geçirilmesi sonrası da hız kesmeden devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu, teröristlerden temizlenen şehir merkezindeki tuzakları imha ederken bölge halkı da güvenlik güçlerine destek oluyor.

"18 terörist TSK'ya teslim edildi"

TSK, Afrin'deki son durum hakkında açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Afrin halkı her zaman olduğu gibi Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanında. Dün Afrin'de teslim edilen 3 teröriste ilave olarak, 9 köyde 18 terörist muhtarlar ve halk tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edildi"

Kaynak: TRT Haber

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