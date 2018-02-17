Afrin Gazisi Şahin: Moralimiz çok iyi, mücadele sonuna kadar devam edecek

Harekatta yaralanmasının ardından Hatay'ın Cilvegözü ilçesi Devlet Hastanesine kaldırılan Şahin, müdahale sonrası Ankara Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Tedavisi tamamlanarak otobüsle TOKİ Mimarsinan Demokrasi Mahallesi'ndeki babaevine getirilen Şahin, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Şahin, güvenlik noktasında 6'ncı bölgede olduğunu ve havan saldırısı sonucu yaralandığını söyledi.

Bu bölgede kendisinin yanı sıra iki arkadaşının daha bulunduğunu belirten Uzman Çavuş İsmail Şahin, aynı saldırıda Uzman Onbaşı Şahin Kaya'nın şehit olduğunu anlattı.

"Allah'ın izniyle bir sıkıntı olmadan oradan çıkacağız"

Patlama sonucu ayağına şarapnel parçasının isabet ettiğini dile getiren Şahin, şöyle devam etti:

"Sürünmeye başladım, daha emniyetli bir yere geçmek için. Sonra ikinci bir havan mermisi daha düştü ve patlamanın etkisiyle hiçbir şey duymamaya başladım ve biraz savruldum. Daha sonra personel gelerek beni bulunduğum bölgeden çekti. Sonrasında ise bizi tahliye ettiler, Cilvegözü Sıhhiye Çadırı'na. Oradan da Hatay Devlet Hastanesine. Tedaviye devam ediyoruz. Doktor kulağımda yüzde 47 işitme kaybım olduğunu söyledi. Patlamanın etkisi ile savrulan kaya parçaları ayağımı yaraladı. Arkadaşlarım elinden geleni yapıyor, sadece halkımızın duasına ihtiyaçları var. Allah'ın izniyle bir sıkıntı olmadan oradan çıkacağız. Moralimiz asker olarak çok iyi. Mücadele sonuna kadar devam edecek."

Yaralı askerin annesi Elif Şahin ise Türkiye'yi kimsenin bölemeyeceğini vurguladı.

"İnşallah iyi olup tekrar gidecek görev yerine"

Harekata katılan Mehmetçiklere selam gönderen Şahin, "Ayaklarına taş değdirmesin. Ben oğlumun yanındayım. İnşallah iyi olup tekrar gidecek görev yerine." dedi.

Gazi Şahin'i komşuları ve vatandaşlar da evinde ziyaret ederek yalnız bırakmadı.

Oğlunun yaralandığı haberini aldıktan sonra Ankara'ya giderken Kayseri Otogarı'nda kalp krizi geçiren baba Mehmet Şahin'in ise Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altında olduğu öğrenildi.

Gazi İsmail Şahin'in, babasını ziyaret ettikten sonra Ankara'ya döneceği belirtildi.

Kaynak: AA